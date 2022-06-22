Опубликован рейтинг латвийских школ — на основании достижений талантливых учеников (СПИСКИ)

Фонд Атиса Кронвалдса завершил обобщение успехов учащихся латвийских школ в 2021-2022 учебном году. За основу брались результаты олимпиад по учебным предметам и конференций научно-исследовательских работ школьников. С итогами обобщения можно ознакомиться здесь. Полученная информация была оценена в баллах, которые были преобразованы в рейтинг школ Латвии в области работы с талантливыми школьниками.

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В рейтинг школ 2021-2022 учебного года включены 33 гимназии, 48 больших школ, в которых обучаются более 100 учащихся 10-12-х классов, и 103 малых школы, в которых учатся менее 100 учеников 10-12-х классов или 10-12-х классов нет вообще. При составлении рейтинга учитывались достижения на государственных олимпиадах (латышский язык и литература, латышский язык (для нацменьшинств), английский язык, французский язык, русский язык, немецкий язык, биология, экономика, философия, физика, география, информатика, химия, математика, история), на открытых олимпиадах (латгальский язык, иностраннные языки, физика, технологии и дизайн, европейские экспериментальные знания, геология, лингвистика, искусственный интеллект, математика, география, астрономия) и на конкурсах научно-исследовательских работ школьников.

Первая пятерка рейтинга больших школ в 2021-2022 учебном году выглядит так:

1. Даугавпилсская технологическая средняя школа-лицей;

2. Рижская 40-я средняя школа;

3. Рижский Французский лицей;

4. Саласпилсская 1-я средняя школа;

5. Рижская 10-я средняя школа.

За год Даугавпилсская технологическая средняя школа-лицей достигла наивысшего результата, поднявшись с 4-го на 1-е мест в топе. Рижская 40-я средняя школа удержала 2-е место, Рижский Французский лицей — 3-е. Рижская 10-я средняя школа опустилась с 1-го на 5-е место, а Саласпилсская 1-я средняя школа — новичок топа-5: поднялась с 8-го места, если сравнивать с итогами 2020-2021 учебного года.

Рижская 34-я средняя школа занимает 8-е место, Рижская Пурвциемская средняя школа — 9-е место, Рижская Гризинькалнская средняя школа Гердера — 10-е место.

Среди государственных гимназий наилучшие результаты в минувшем учебном году у пяти заведений:

1. Рижская Государственная 1-я гимназия;

2. Рижская Государственная 2-я гимназия;

3. Агенскалнская Государственная гимназия;

4. Даугавпилсская Государственная гимназия;

5. Резекненская Государственная 1-я гимназия.

Два традиционных лидера топа — Рижские 1-я и 2-я гимназии — поменялись в сравнении с 2020-2021 учебным годом первым и вторым местом. Агенскалнская гимназия поднялась на одну позицию, Даугавпилсская гимназия поднялось по сравнению с предыдущим учебным годом на 6 позиций, Резекненская гимназия — на 2 позиции.

Рижская Государственная классическая гимназия занимает 7-е место.

В 2021-2022 учебном году топ рейтинга группы малых школ выглядит так:

1.Средняя школа инженерных наук РТУ;

2.Рижская 11-я основная школа Андрея Пумпурса;

3.Резекненская 5-я средняя школа;

4. Восточнолатвийская средняя школа технологий;

5. Риебиньская средняя школа.

Средняя школа инженерных наук РТУ сохранила лидерские позиции с позапрошлого учебного года. Рижская 11-я основная школа Андрея Пумпурса, Восточнолатвийская средняя школа технологий и Риебиньская средняя школа — новички топа. Резекненская 5-я средняя школа поднялась на две позиции по сравнению с прошлым годом.