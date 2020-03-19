Опубликован список международных пассажирских коммерческих рейсов, которыми латвийцы могут вернуться в страну

Министерство сообщения опубликовало список международных пассажирских коммерческих рейсов, которыми латвийцы могут вернуться в страну.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Начиная с 12 марта, когда Кабинет министр объявил чрезвычайное положение, министр сообщения Талис Линкайтс может делать исключения, давая разрешения на выполнение международных пассажирских перевозок в период, когда они отменены. Министр принимает решения по каждому рейсу отдельно после получения соответствующего запроса.

Сегодня в 12.35 из Стокгольма отбывает рейс DY4547 авиакомпании Norwegian Air Shuffle, который прибудет в Ригу 19 марта.

Также сегодня в 13.35 из Москвы вылетает рейс "Аэрофлота" SU 2100, который приземлится в Риге в 14.20. В 17.30 в аэропорт прибудет рейс BT1658 airBaltic из Ларнаки.

В 15.05 из Риги вылетит коммерческий рейс SU 2101 в Москву, который обеспечивает авиакомпания "Аэрофлот".