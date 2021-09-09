Опубликована карта охвата вакцинацией регионов Латвии. Аутсайдер — Латгалия, в Риге — различия по районам

Центральное статистическое управление (ЦСУ) опубликовало интерактивную карту охвата вакцинацией регионов Латвии на 1 сентября этого года. Данные будут обновляться в начале каждого месяца.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По удельному весу вакцинированных среди населения лидируют Рига и пригороды (40,7%), далее следуют Видземе (40,6%), Курземе (36,1%) и Земгале (35,1%). В аутсайдерах — Латгалия, где привились только 25% жителей.

Foto: Publicitates foto: Centrālās statistikas pārvalde

Охват вакцинацией в Риге, где проживает минимум треть населения страны, крайне разнится по районам. Так в трех районах — Берги, Биерини и Бебербеки — вакцинированы более 50% жителей. Менее 30% жителей привились в четырех районах столицы — Спилве (16,2%), Волери (26,4%), Болдерая (28,1%) и Даугавгрива (29,2%).

В самых крупных столичных районах Риги картина выглядит так: в Плявниеки привиты 33,5% жителей, в Пурвциемсе — 38,8%, в Кенгарагсе — 34,2%, в Иманте — 38,9%, в Золитуде — 38%, в Межапарке — 49,4%, на Тейке — 46,3%.

В восьми волостях и одном городе Латвии привиты не менее 50% жителей. В основном это волости, где находятся центры социального ухода, в которых централизованно прививали постояльцев и работников (волости Гарсенес, Юркалнес, Йеру). Среди городов больше всего вакцинированных в Мазсалаце — 50,1%.

Сравнительно высокий удельный вес вакцинированных — от 40% до 57% — в волостях, граничащих с литовскими Мажейкяем и Палангой. Возможно, относительно высокие темпы вакцинации в этих регионах связаны с желанием свободно перемещаться между Латвией и Литвой, в том числе, закупаться в торговых центрах соседней страны, не отсиживаясь в самоизоляции. С 13 сентября вход невакцинированных в торговые центры Литвы будет закрыт.

В 20 волостях привилис только 10-15% жителей. Это латгальские волости: Кантиниеку (10,1%), Пиедруяс (10,4%), Соколку (10,5%), Маконькална (11,6%), Чернаяс (11,7%) и Силаяну (11,7%).

Подробно с таблицами, показывающими охват вакцинации в каждом регионе страны — можно ознакомиться здесь.

Карта показывает, что по данным на 1 сентября привиты 698 тысяч или 37% постоянных жителей страны. Однако ЦСУ подчеркивает, что реально привитых больше, просто в карте учитываются только те жители, которые завершили курс вакцинации не менее 14 дней назад или же жители, получившие одну дозы в течение 180 дней после лабораторно подтвержденного позитивного теста на Covid-19.