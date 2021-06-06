Опустеют ли здания упраздненных самоуправлений?

Объединение краёв, по замыслу авторов административно-территориальной реформы должно сократить административный аппарат. А значит многие здания, в которых сейчас располагаются думы, вскоре могут быть просто не нужны, сообщает rus.LSM.lv. А ведь не редко именно ратуша — центр общественной жизни небольшого городка. А некоторые здания, в которых располагаются думы, часто чуть ли не самые выразительные в округе. Что с ними будет после реформы – ответ на этот вопрос искало Русское вещание LTV7.

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"Валдес Намс", или Дом правления в Яунелгаве является проектом знаменитого латвийского архитектора Эйженса Лаубе. В 1912 году здание построили для нужд городских властей. После Второй мировой здесь долгое время находилась коммерческая школа, затем средняя школа. В конце восьмидесятых вновь въехало городское руководство. С того момента сменились режимы, но не функция.

"Специалисты признают, что наш Дом правления — красивейший памятник Югендстиля в маленьких городах Латвии. Обратите внимание — пять роскошных колонн в центре, со вьющимися растениями, оконные и дверные проемы — арки. Фронтон с рельефами в виде женских форм. У одной в руках пальмовая ветвь, у другой — меч. Очень соответствует дому правления", — считает краевед Илга Брунениеце.

С первого июля Яунелгавский край станет частью нового края Айзкраукле и дума переедет туда. Сейчас кроме думы в доме авторства Лаубе находится полиция, почта и сиротский суд.

"Конечно — что тут может быть после реформы — вопрос. Это будет зависеть от людей, которых изберут. Захотят ли они, чтобы их работники были все рядом и их можно было контролировать каждый день? Или им доверяют, и какие-то отделы могут разместить и в этом здании, административный, юридический. Но ясно, что проблемы со зданием будут. Новому краю придется думать, что делать с домом, у нас уже сейчас несколько кабинетов пустуют", — говорит председатель думы Яунелгавского края Гунтис Либекс.

Согласно плану реформы, количество самоуправлений в Латвии сократится в три раза. Значит, по всей стране могут опустеть десятки административных зданий. Впрочем, в Союзе самоуправлений говорят, что в результате реформы аппарат самоуправлений вполне может и вырасти, как это произошло после прошлой реформы.

Края в своих новых очертаниях появятся с первого июля.