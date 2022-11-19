Оранжевое и желтое предупреждения: ночью ожидается сильный снегопад

В ночь на 20 ноября в Риге ожидается продолжительный снегопад. В настоящее время для уборки дорог в городе подготовлены 67 единиц техники, которыми располагает самоуправление, а также 32 единицы снегоуборочной техники для очистки тротуаров в историческом центре Риги.

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В связи с сильным снегопадом в некоторых районах Латвии объявлены желтое и оранжевое предупреждения.

Как и в предыдущие годы, после окончания снегопада в первую очередь от снега будут очищать главные улицы города, мосты, путепроводы и велосипедные дорожки. Затем уберут небольшие улицы в столичных районах.

Также от снега очистят пешеходные переходы и 1600 остановок общественного транспорта.

Водителей просят быть осторожными и выбирать безопасную скорость движения и расстояние, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.

О неочищенных дорогах можно сообщить, позвонив по телефону 80003600 или написав по адресу rdsvc@riga.lv, а также заполнив заявку на сайте riga.lv.