"Оранжевое предупреждение": на Латвию надвигается сильнейший за последние годы снегопад

В понедельник вечером и в ночь на вторник в восточной и центральной части Латвии усилится снегопад. По прогнозам синоптиков, это будет один из сильнейших снегопадов за последние годы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На юге Латгалии вновь ожидается дождь и мокрый снег; во вторник утром и днем ​​только снег и мокрый снег.

Толщина снежного покрова в Селии, а также во многих местах Латгалии, Видземе и Земгале во вторник достигнет 17-22 сантиметров.

Видимость во время снегопада может снизиться до нескольких сотен метров. Из-за заторов некоторые участки второстепенных дорог в восточной и центральной части Латвии могут стать непроходимыми.

В силе оранжевое предупреждение об очень сильном снегопаде Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. На юго-востоке страны объявлено оранжевое желтое предупреждение о ледяном дожде и обледенении.

В Курземе будет мало снега, только облака с моря могут вызвать сильный снегопад в отдельных местах. Во вторник днем ​​снегопад продолжится в основном на востоке страны, в других местах будет меньше облаков и будет светить солнце.

Порывы северного, северо-западного ветра ночью и утром будут до 13-18 метров в секунду, на побережье — до 19-22 метров в секунду.

Температура воздуха ожидается от +2 градусов на западном побережье Курземе до -6 градусов на востоке страны.

Самый сильный снегопад в Риге ожидается вечером в понедельник и ночью во вторник. Ночью и утром порывы северного и северо-западного ветра усилятся примерно до 20 метров в секунду. Средняя толщина снежного покрова превысит десять сантиметров, образуются глубокие сугробы. В понедельник вечером температура воздуха опустится до -3 градусов, затем будет колебаться около нуля.