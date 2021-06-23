Оранжевое предупреждение: на востоке Латвии ожидаются грозовые ливни
Foto: stock.xchng

В течение ближайших часов в восточной части Латвии ожидается очень сильная гроза и ливень с градом и порывистым ветром, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Порывы ветра могут достигать 15-19 м/с, также ожидается крупный град. Гроза утихнет к вечеру.

Оранжевое предупреждение означает, что погодные условия представляют опасность. Прогнозируемые погодные условия в регионе наблюдаются сравнительно редко и могут привести к разрушениям. Жителей призывают сохранять бдительность и следить за прогнозом погоды. Также жителей призывают следить за информацией, предоставляемой ответственными учреждениями, к примеру, спасательной службой или самоуправлениями.

Ранее сообщалось, что в среду днем в Латвии ожидается переменная облачность. Во второй половине дня сформируются кучево-дождевые облака, которые принесут с собой грозовые ливни.

В основном будет дуть слабый ветер, а во время грозы отдельные порывы ветра могут достгать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха в центральных и восточных районах +30… +33 градуса, в западных районах +25… +28 градусов.

В середине дня и после обеда уровень ультрафиолетового излучения будет высоким, поэтому рекомендуется соблюдать особую осторожность, находясь под прямыми солнечными лучами. Днем в Риге — переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха повысится до +32 — +33 градусов.

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