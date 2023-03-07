Оранжевое предупреждение: в ночь на среду в Латвии ожидаются сильные снегопады

Во вторник во второй половине дня к Латвии с запада приближается циклон со снегопадом, и завтра по всей стране ожидается снег и порывистый ветер, прогнозируют синоптики. В Курземе объявлено оранжевое предупреждение, в Риге, Земгале и на востоке страны — желтое.

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Местами снегопад будет сильным, но возможны и прояснения. Ночью дороги по всей стране станут скользкими, местами образуются снежные заносы; в течение дня условия движения на основных дорогах улучшатся. Ночью видимость ухудшится до 50-100 метров, это предупреждение будет действовать с восьми вечера до восьми утра.

Южный, юго-восточный ветер начиная с Курземе сменится юго-западным, западным. Его скорость порывами будет достигать 15-20 метров в секунду, местами на Курземском побережье 25 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит 0..-5 градусов, днем воздух прогреется до -1..+2 градусов.

В Риге тоже ожидается метель. Скорость южного, а затем юго-западного ветра порывами составит до 17 метров в секунду. Температура воздуха будет близка к нулю.

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