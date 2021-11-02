Организация строительства забора на латвийско-белорусской границе будет доверено ГАО Valsts nekustamie īpašumi
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Кабинет министров утвердил специальный законопроект о строительстве инфраструктуры внешней сухопутной границы, предусматривающий, что организация возведения забора на границе Латвии и Беларуси будет доверено ГАО Valsts nekustamie īpašumi (VNI). Окончательное решение в срочном порядке предстоит принять Сейму.

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По предложению Министерства внутренних дел, проектирование и строительство будет поручено VNI, что обеспечит больший государственный контроль над процессом, поскольку он не будет передан только частному сектору, пояснила глава МВД Мария Голубева.

Уже сообщалось, что законопроект разработан с целью уменьшения административных препятствий на пути строительства латвийско-белорусской границы, включая возведение постоянного забора. Нормы закона будут применятся только к внешней границе Европейского Союза или границе Латвии с Беларусью и Россией, но не будут применяться к внутренней границе ЕС или границе Латвии с Литвой и Эстонией.

Предусматривается, что определение территории, необходимой для строительства приграничной инфраструктуры, обеспечит Государственная пограничная служба в сотрудничестве с Государственным агентством обеспечения.

Право на вырубку деревьев и кустарников, а также право собственности на древесину, заготовленную на территории оставлено за АО Latvijas valsts meži.

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Мария Голубева Valsts nekustamie īpašumi Latvijas valsts meži Беларусь Кабинет министров
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