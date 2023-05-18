Организатор прайдов: в Латвии гомофобов мало, но они заметные

Гомофобии в Латвии становится все меньше, но противники ЛГБТ, как правило очень заметны, считает глава Ассоциации организаторов европейских прайдов Кристине Гарина. Об этом она и другие гости рассказали в программе Rus.LSM "ТЧК".

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"Если говорить о странах Балтии, в Литве ситуация [с гомофобией] намного хуже, чем в Латвии, но если смотреть на Эстонию, то там ситуация намного лучше, чем в Латвии. Мы как бы посередине. В то же время у нас ситуация лучше, чем, например, в Польше", — отметил член правления организации Mozaīka Каспар Залитис.

Представитель Госполиции Инесе Ратфелдере признала, что у полиции нет отдельной статистики по преступлениям на почве гомофобии. В то же время за последние 1,5 года в обществе стало фиксироваться больше преступлений на почве нетерпимости. Прежде всего это связано с тем, что полиция стала эффективнее бороться с подобными правонарушениями.

О том, что латвийское общество стало терпимее к гомосексуальности, свидетельствуют и данные опросов SKDS последних лет.

Так, в 2018 году 51% респондентов ответили, что принимают гомосексуальность или относятся к ней нейтрально, при этом 33% ответили, что относятся осуждающе, а 14% затруднялись с ответом. В 2020 году положительно или нейтрально относились 58% опрошенных, 37% ответили, что осуждают, 5% затруднялись с ответом. В 2021 году нейтрально или положительно к гомосексуальности относились 65%, с осуждением 30%, 5% затруднялись с ответом.

17 мая отмечается международный день борьбы с гомофобией.