Организаторы муниципальных выборов смогут привиться от Covid-19 вне очереди

Возможность сделать прививку от Covid-19 будет у нескольких тысяч человек, участвующих в организации выборов в самоуправления, а общее их количество зависит от того, сколько человек захотят привиться, сообщила представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лаура Захарова.

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Как сообщалось, 15 апреля министр здравоохранения Даниэль Павлютс подписал распоряжение, которое позволяет вакцинировать ряд профессиональных спортсменов и людей, которые будут участвовать в организации выборов.

Поскольку вакцинация является добровольной, точное количество людей, которые получат прививку, пока неизвестно, но всего в подготовке и проведении выборов в самоуправления участвуют до 7000 членов и работников избирательных комиссий.

"Следует также учесть, что некоторые, возможно, уже привиты, так как относятся к приоритетным группам", — добавила Захарова.

Выборы в самоуправления пройдут 5 июня.