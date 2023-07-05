Организаторы Праздника песни обещают найти решение проблемы очередей за обедом

Во вторник участники Праздника песни провели час и 40 минут, а то и больше, в очереди за обедом в Межапарке, где проходила репетиция праздничного концерта. Организаторы праздника обещают решить проблему огромных очередей за питанием, пишет агентство LETA.

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Как заявила Латвийскому радио руководитель по связям с общественностью Праздника песни и танца Инга Васильева, вторник был первым днем ​​репетиций в Межапарке, и за четыре часа нужно было накормить около 14 000 человек.

После этого случая было созвано собрание, и улучшения обязательно будут.

Васильева не ответила на вопрос Латвийского радио, что именно стало причиной длинных очередей во вторник, так как анализ ситуации еще не завершен, но рассказала, что раздача питания на стадионе "Даугава", где начались репетиции, во вторник проходила очень быстро.

Комментируя возмущение многих участников праздника запретом приносить на репетиции свою воду, организаторы сослались на правила праздника, которые предусматривают, что на площадку можно проносить только пустые многоразовые пластиковые или металлические бутылки из-под воды. Участники подписались под этими правилами при регистрации на праздник.

В чем цель таких ограничений, организаторы не ответили.

Депутат Рижской думы Селина Ванцане ("Прогрессивные/За"), отвечая на жалобы об ограниченном доступе к питьевой воде, написала в Twitter, что Rīgas ūdens пойдет навстречу организаторам праздника и доставит в Межапарк еще несколько станций бесплатной питьевой воды.