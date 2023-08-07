Оружие и себе, и другим: Минобороны Латвии предлагает создать военное госпредприятие

Министерство обороны Латвии выступает за создание государственного капитального общества, задачей которого будет производство военных товаров. По мнению главы Минобороны Инары Мурниеце, произведенными товарами можно будет снабжать не только собственные вооруженные силы, но и помогать другим членам НАТО, передает агентство LETA.

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На встрече с президентом страны Эдгаром Ринкевичем глава Минобороны призналась, что возлагает большие надежды на создание военного госпредприятия. По ее мнению, такая структура также способствовала бы развитию Латвии.

Мурниеце отметила, что развитие военной промышленности крайне важно — в Украине идет война, а вооружение и системы обороны стали дефицитными во всем мире.

"Мы должны сами производить критически необходимые [вооружения], в том числе боеприпасы. Возможно, в течение месяца в правительстве будут рассмотрены документы, которые укрепят военную промышленность Латвии", — сказала Мурниеце.