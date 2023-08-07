Оружие и себе, и другим: Минобороны Латвии предлагает создать военное госпредприятие
Foto: LETA

Министерство обороны Латвии выступает за создание государственного капитального общества, задачей которого будет производство военных товаров. По мнению главы Минобороны Инары Мурниеце, произведенными товарами можно будет снабжать не только собственные вооруженные силы, но и помогать другим членам НАТО, передает агентство LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На встрече с президентом страны Эдгаром Ринкевичем глава Минобороны призналась, что возлагает большие надежды на создание военного госпредприятия. По ее мнению, такая структура также способствовала бы развитию Латвии.

Мурниеце отметила, что развитие военной промышленности крайне важно — в Украине идет война, а вооружение и системы обороны стали дефицитными во всем мире.

"Мы должны сами производить критически необходимые [вооружения], в том числе боеприпасы. Возможно, в течение месяца в правительстве будут рассмотрены документы, которые укрепят военную промышленность Латвии", — сказала Мурниеце.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (5) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Būt pietiekami drosmīgam un bezkaunīgam. Saruna par līderību Latvijā
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Būt pietiekami drosmīgam un bezkaunīgam. Saruna par līderību Latvijā
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?