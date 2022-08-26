Осенняя волна Covid-19: кому следует сделать бустерную прививку и будут ли использоваться новые вакцины?

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и Национальная служба здравоохранения (NVD) рассказали о вакцинации от Covid-19 этой осенью. Людям не из группы риска от 12 лет рекомендуется дождаться адаптированной к новым типам вируса вакцины - она появится в начале осени.

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В мероприятии участвовали

Айнис Дзалбс, семейный врач, член Государственного совета по иммунизации (IVP),

Лариса Саврасова, руководительница Отдела по контролю заболеваний и иммунизации,

Лига Гайгала, ведущий эксперт NVD по вопросам здравоохранения.

Рекомендации IVP на осенний сезон 2022 года базируются на адаптированных бивалетных вакцинах от Covid-19, сообщил Дзалбс. Планируется, что они будут зарегистрированы в начале сентября и тогда можно будет проинформировать общество о конкретных возможностях доставки и получения вакцин. В качестве иммунизирующих антигенов в этих вакцинах используется не только спайковый белок уханьского варианта вируса SARS CoV-2, но и эпидемиологические актуальные варианты коронавируса, например, омикрон, пояснила Саврасова.

С момента введения последней дозы вакцины для большей части латвийцев уже прошло шесть месяцев, поэтому ревакцинация рекомендуется осенью. Дзалбс пояснил, что сейчас это можно сделать и с привычными вакцинами, особенно в случаях, когда планируется операция или человек находится в группе риска. Он подчеркнул, что перенесенное заболевание циркулирующими сейчас вариантами вируса Covid-19 не дает того же эффекта, как однократная доза вакцины - после выздоровления прививку можно делать уже спустя месяц.

По словам Дзалбса, адаптированные вакцины предложат детям от 12 лет и взрослым, а для детей 5-11 лет используются обычные вакцины.

IVP рекомендует лицам с умеренной или тяжелой иммуносупрессией в возрасте от пяти лет и старше, клиентам центров социального ухода и их работникам, всем жителям в возрасте от 65 лет и старше, пациентам с хроническими заболеваниями в возрасте от пяти лет и старше, беременным женщинам, медработникам получить вторую бустерную дозу вакцины от Covid-19.

В свою очередь, представитель NVD Лига Гайгала сообщила, что к 17 августа этого года 71,87% жителей получили хотя бы одну дозу вакцины, а 40,98% лиц, прошедших базовую вакцинацию, сделали бустерную прививку. Из прошедших базовую вакцинацию людей старше 60 лет — 54,65% лиц. В целом две дозы вакцины от коронавируса получили 41,59% всего населения.

Поскольку на семейных врачей возложена большая ответственность за вакцинацию от Covid-19 осенью, Гайгала отметила, что также планируется поддержка практики семейных врачей. Она пояснила, что с сентября будет доступен регистр риска для пациентов, где можно будет просмотреть актуальную информацию о прививочном статусе, последней дате получения вакцины, последнем положительном тесте на Covid-19, а также сведения о том, что лицо отнесено к определенной группе риска по конкретным признакам. Также появится возможность трудоустройства третьего работника и будут повышены тарифы на оплату услуг для детей до 12 лет, пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями.

Она сообщила, что сертификаты о вакцинации создаются для каждой сделанной в Латвии прививки от Covid-19, однако необходимость их использования на данный момент не определена, но они могут понадобиться при выезде за границу. Гайгала сказала, что цифровые сертификаты имеют технический срок действия в один год. Это означает, что через год существующий сертификат перестанет быть активным и на сайте covid19sertifikats.lv будет автоматически создан новый сертификат, который можно будет использовать в дальнейшем. Как пояснила Гайгала, такое требование для стран-членов Европейского союза (ЕС) установлено регламентом ЕС.