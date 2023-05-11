Осенью может дойти до забастовки медиков, предупреждают организаторы акции протеста

Если не будет получена поддержка политиков и бюджет здравоохранения не будет увеличен, медики могут принять решение о забастовке осенью, предупредил в интервью Латвийскому радио президент Ассоциации молодых врачей Артур Шилов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ассоциация вместе с другими организациями медиков и пациентов устраивает сегодня, 11 мая, акцию протеста у Сейма с требованием срочно найти решения, чтобы в рамках бюджета этого года расходы на здравоохранение были увеличены до 12%. Для этого нужно дополнительно найти 140 миллионов евро.

Со следующего года медики хотят добиться повышения финансирования еще на 310 миллионов евро, уменьшить растущую часть стоимости услуг, которую платит пациент, а также очереди на медицинские услуги.

По словам Шилова, "премьер-министр нас игнорировал три года", и непонятно, почему политики так медленно рассматривают этот вопрос.

В ближайшие недели, после решения политиков, организации медиков будут решать, что делать дальше. В июне возможны новые акции протеста, а забастовка может быть осенью.

Как сообщалось, общие расходы бюджета Латвии в этом году — 15,7 миллиарда евро, из них на здравоохранение выделено 1,6 миллиарда. Медики хотят добиться, чтобы эта сумма была увеличена до 1,75 миллиарда, что составит 12% от расходов бюджета. Президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце считает, что на здоровье одного жителя государство должно выделять 2000 евро в год. Население Латвии, по приблизительным подсчетам, 1,886 миллиона человек, следовательно, нужно финансирование в размере 3,77 миллиарда.