Осипова: устойчивое общество возможно, когда граждане не вынуждены от притеснения уезжать за границу

Устойчивое общество может существовать только тогда, когда жителей Латвии не вынуждают уезжать в другие страны, чтобы не подвергаться притеснениям. Об этом на Форуму разнообразия и инклюзивности заявила профессор юридического факультета Латвийского университета и бывшая председатель Конституционного суда Санита Осипова.

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Она указала, что в последние годы латвийское общество было разделено, так как в политическом пространстве обсуждается вопрос о том, является ли латвийская нация нацией латышей или она все же состоит из всех граждан Латвии. Вопрос стал особенно актуальным в условиях нынешней российско-украинской войны.

Как отметила Осипова, группа, подверженная притеснениям в Латвии – в том числе и русские латыши.

Во время своего заявления Осипова указала, что обществу нужно перейти от сепарации и интеграции к инклюзивному принимающему обществу, ведь именно принимающее общество обеспечивает равное уважение к разным людям.

При этом инклюзивность общества не может обеспечить только государство – это должно гарантировать и само общество.