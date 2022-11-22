Осипова: устойчивое общество возможно, когда граждане не вынуждены от притеснения уезжать за границу
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Устойчивое общество может существовать только тогда, когда жителей Латвии не вынуждают уезжать в другие страны, чтобы не подвергаться притеснениям. Об этом на Форуму разнообразия и инклюзивности заявила профессор юридического факультета Латвийского университета и бывшая председатель Конституционного суда Санита Осипова.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Она указала, что в последние годы латвийское общество было разделено, так как в политическом пространстве обсуждается вопрос о том, является ли латвийская нация нацией латышей или она все же состоит из всех граждан Латвии. Вопрос стал особенно актуальным в условиях нынешней российско-украинской войны.

Как отметила Осипова, группа, подверженная притеснениям в Латвии – в том числе и русские латыши.

Во время своего заявления Осипова указала, что обществу нужно перейти от сепарации и интеграции к инклюзивному принимающему обществу, ведь именно принимающее общество обеспечивает равное уважение к разным людям.

При этом инклюзивность общества не может обеспечить только государство – это должно гарантировать и само общество.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (10) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег