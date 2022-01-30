Осложнено передвижение по дорогам в восточной и центральной части Латвии

В воскресенье утром из-за снега и гололеда в восточных и центральных районах Латвии затруднено движение по основным и региональным автодорогам, сообщили в Latvijas Valsts ceļi.

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Заснеженные и скользкие участки дорог очищают и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения к работам по содержанию дорог привлечена 151 единица зимней техники ГАО Latvijas autoceļu uzturētājs.

Сложные условия движения на участке Айнажского шоссе (А1) от Риги до Айнажи, на Видземском (А2) и Валмиерском (А3) шоссе, на рижских объездных дорогах (А4 и А5) и Даугавпилсском шоссе (А6). Также необходимо учитывать, что обледенение имеется на участке Бауского шоссе (А7) от Риги до Димзукалнса, Елгавского шоссе (А8) от Риги до Елгавы и Лиепайского шоссе (А9) на участке Рига-Каги.

Осложнено передвижение также по Вентспилсскому (A10), Резекненскому (A12), Кокнесскому (P80) шоссе, а также шоссе Гребнева-Медуми (A13), по Даугавпилсской объездной (A14) и Резекненской объездной (A15) дорогам.

Движение по региональным дорогам затруднено в окрестностях Риги, Алуксне, Балви, Цесиса, Даугавпилса, Гулбене, Краславы, Лимбажи, Лудзы, Мадоны, Огре, Прейли, Резекне, Валки и Валмиеры.

LVC подчеркивает, что водители должны быть особенно внимательны при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдать дистанцию. На дорогах может образовываться так называемый черный лед: он невидим, и водитель чувствует его только в момент маневрирования автомобиля — торможения, маневрирования рулем и педалями.