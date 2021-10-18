"Осталась неделя". Медики предупреждают о приближающейся катастрофе в здравоохранении из-за Covid-19

Из-за стремительно растущего числа пациентов с подтвержденным Covid-19 через неделю в латвийской системе медицины может случиться катастрофа, заявил сегодня утром в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) председатель правления Veselības centrs 4 Марис Ревалдс.

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Ревалдс пояснил, что эта катастрофа проявится в перегруженности больниц, которые не смогут принимать пациентов, не инфицированных Covid-19, диагнозы не будут поставлены вовремя, и жизнь людей, которые не попадают в поле зрения врачей, будет в опасности.

"Пусть стоит Бог рядом с нами, и мы сможем оказать по крайней мере неотложную помощь", — сказал Ревалдс.

Между тем глава Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле уверена, что, если не вводить дополнительные ограничения, пострадать может и процесс работы NMPD. По ее словам, если распространение Covid-19 не будет ограничено и не уменьшится число госпитализированных, вскоре придется сократить возможности оказания неотложной помощи.

Ципуле рассказала, что в выходные дни были случаи, когда у больниц формировалась очередь из машин "скорой" помощи. Она подчеркнула, что больницы делают все возможное, чтобы найти дополнительные койки для пациентов с Covid-19. Также были больницы, где не было возможности найти дополнительные кровати. Проблему необходимо решение уже на этой неделе.

"Я очень надеюсь, что мы понимаем, — это число не бесконечно", — заявила глава NMPD.

По ее словам, уже сообщалось, что в Латвии можно открыть 1500 коек для больных Covid-19.

"Мы быстро приближаемся к этому показателю. И вместе с тем перегрузка системы повлияет на общее медицинское обслуживание и предоставление качественной помощи. Это больше не будет означать такое же лечение, как раньше", — пояснила Ципуле.

Как указал Ревалдс, ситуация осложняется еще и тем, что медики сильно выгорели во время борьбы с Covid-19.

Руководитель Veselības centrs 4 в настоящее время видит "локдаун" как наиболее реалистичный инструмент для преодоления кризиса Covid-19, в то же время необходимо продолжать вакцинацию.

Политики, которые должны принимать решения по этим вопросам, перед выборами балансируют между различными общественными мнениями, признался Ревалдс. Сейчас понятно, что ограничения были необходимы гораздо раньше. Специалист выразил надежду, что более строгие меры будут приняты хотя бы в последний момент.

Как признал Ревалдс, общество подает сигналы о том, что оно устал от ситуации, но нужно понимать, что "другого выхода у нас нет". Пришло время каждому работодателю оценить, что он может сделать для улучшения ситуации, добавил Ревалдс.