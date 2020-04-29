Остановку междугородних автобусов Rīga (Elizabetes iela) вернут на прежнее место

Ремонтные работы на улице Сатеклес закончились, поэтому с 1 мая на прежнее место возвращается остановка Rīga (Elizabetes iela), сообщает пресс-служба Дирекции автотранспорта.
Остановку используют автобусы следующих маршрутов: Nr.5034 Рига–Олайне, Nr.5172 Рига–Межсетас–Вайвади, Nr.5616 Рига–Пиньки–Калнциемский массив, Nr.6859 Рига–Межсетас, Nr.5139 Рига–Гайсмас, Nr.5171 Рига–Павасари–Вирши, Nr.5173 Рига–Медемциемс, Nr.6852 Рига–Страуме.
Из-за ремонтных работ остановка была перенесена на другое место, а теперь она возвращается на улицу Сатеклес.