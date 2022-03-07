"Оставьте меня в покое!" Хазанов пришел на фильм про телеканал "Дождь", но отказался отвечать на вопросы

Спецпоказ документального фильма F@ck this job — про судьбу телеканала "Дождь" на фоне усиления российского единовластия — собрал рекордное коли число публики в кинотеатре Splendid Palace. В их числе оказался руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов и его жена Злата.

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Картина "F@ck this job!", которую в Риге показывали в рамках кинофестиваля Artdocfest, рассказывает о судьбе российского телеканала "Дождь", созданного топ-менеджером и совладельцем московской музыкальной радиостанции "Серебряный Дождь" Натальей Синдеевой. Накануне "медведевской оттепели" в 2007 году она решает, что России нужен современный и независимый "оптимистичный канал", который смотрит в будущее. Вместе с мужем Александром Винокуровым — бизнесменом и принцем на белом коне — она вкладывает в мечту персональные накопления.

"Оттепель" оказалась иллюзией. И вот уже вдохновенно радовавшийся айфонам, соцсетям, встречам с американскими бизнесменами и визиту на тот самый "Дождь" Дмитрий Медведев возвращает пост своему предшественнику Владимиру Путину. Начинается история несменяемости власти.

Одновременно запускается маховик протестного движения, рупором которого незаметно для себя становится "Дождь" — он решает показывать то, что не решается показывать никто. Власть вступает в отчаянную борьбу с романтиками и либералами, которые выходят на улицы и ведут прямые репортажи из автозаков. Беззаботные хипстеры седеют, Синдеева платит за смелость здоровьем (у нее обнаруживают рак) и семейной жизнью (она разводится).

Режиссер картины и сооснователь "Дождя" Вера Кричевская полгода боролась за то, чтобы картину могли увидеть в России. В декабре она буквально отвоевала "прокатное удостоверение". 2 марта, вместе с победившей рак Натальей Синдеевой, собралась в большой тур с картиной по России — от Владивостока до Калининграда. Но этим планам по понятным причинам не суждено было сбыться. А 3 марта телеканал "Дождь", ранее объявленный в России иностранным агентом, остановил свою работу. "То, что сейчас происходит, — последняя часть фильма, в которой мы герои, участники и жертвы", — заявил перед показом картины президент Artdocfest Виталий Манский.

Просмотр картины навевает размышления о том, можно ли было что-то сделать по-другому, чтобы "последняя часть" не складывалась столь трагично для всего мира. Чтобы судьба "оптимистичного канала" и всей страны сложилась под стать названию. И можно ли что-то по-другому сделать сейчас, чтобы с дна снова не стучали?

Формальной причиной, по которой телеканал "Дождь" был выброшен из всех российских телевизионных пакетов, стал заданный в его программе "Дилетант" вопрос "Надо ли было сдавать Ленинград, чтобы спасти жизни сотен тысяч людей?" В России тогда это вызвало шквал негодования, активно поддержанный центральными телеканалами. Неудобный вопрос стала удобным предлогом для сведения счетов власти с неудобным проектом.

Foto: Māris Morkāns

Волей-неволей и сегодня возникает неудобный вопрос в связи с новой войной: можно ли было бы сдать Киев, чтобы не гибло так много людей в Украине? "Прежде всего Киев не находится в блокаде с вымирающим населением города — он пребывает в высшей точке сопротивления агрессии врага, — считает Виталий Манский. — И сдавать город в высшей точке — это предательство. Вопрос блокады Ленинграда для русского человека, конечно, святой, но тогда не было никакого стратегического смысла держать эту блокаду с физическим вымиранием огромного числа людей, ставших заложниками символизма руководителя СССР.

Этот вопрос в первую очередь касается первичности или вторичности человеческой жизни по отношению к государству. Мой взгляд, что человеческая жизнь — первична, а интересы государства — вторичны. Есть и другие мнения. Но еще раз: Украина сегодня — в высшей точки сопротивления и единения нации, это нравственный катарсис, поэтому ни о какой сдаче речи быть не может".

Foto: Māris Morkāns

Очень хотелось задать несколько вопросов по "последней части" фильма и руководителю Московского театра эстрады Геннадию Хазанову. Его появление в зрительных рядах оппозиционной картины было весьма неожиданным.

В 2018 году свой 70-летний юбилей артист отмечал в Кремле, где Путин "по поручению многомиллионной армии поклонников" наградил именинника орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, вручил ему кулинарную книгу 1910 года и пригласил вместе выпить чая. В ответ Хазанов вручил Путину императорскую корону, которую президент тут же водрузил на голову самому артисту. Позже Хазанов настаивал, что это была шутка…

Foto: AP/Scanpix/LETA

Что думает актер о той шутке сегодня? Не заигрался ли президент в императора? На просьбу Delfi ответить на несколько вопросов Хазанов отреагировал нервно: "Оставьте меня в покое, я плохо себя чувствую…" и поспешил в машину.

Латвия присутствует в жизни Геннадия Хазанова уже давно. У актера много лет в собственности квартира в Юрмале. Также Хазанов участвовал в двух постановках Рижского русского театра.