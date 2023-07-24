"Осторожный оптимизм". Партия "Прогрессивные" о возможности войти в правительство этим летом

Партия "Прогрессивные" "осторожно оптимистична" в отношении возможности войти в правительство этим летом, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) глава парламентской фракции "Прогрессивных" Каспарс Бришкенс.

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Бришкенс напомнил, что инициированные премьер-министром Кришьянисом Кариньшем переговоры, в которых участвовали оппозиционные партии "Прогрессивные" и Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), но их проигнорировали партнеры по коалиции "Объединенный список"(ОС) и Национальное объединение (НО). Обсуждались пять поднятых премьером вопросов, по которым был найден общий знаменатель, только в вопросах прав человека "Прогрессивные" хотят более амбициозных целей в отношении регулирования однополых партнерских отношений.

"Прогрессивные" также хотят, чтобы правительственная декларация была короче — от семи до десяти важнейших целей работы правительства и пути их достижения.

Политик надеется, что в августе появится ясность по поводу дальнейшей работы правительства, например, если будет новое правительство, чтобы у него была возможность работать с госбюджетом на следующий год, а не просто технически принимать разработки нынешнего правительства.

По словам Бришкенса, он с осторожным оптимизмом смотрит на возможность того, что "Прогрессивные" будут в новой коалиции, которая должна быть более дееспособной и динамической, чем существующая.

Как оценил Бришкенс, правительство, состоящее только из "Нового единства", "Прогрессивных" и СЗК, не было бы оптимальным решением, чтобы можно было работать. Оптимальным вариантом было бы правительство, в котором без названных трех партий, участвует хотя бы один из нынешних партнеров по коалиции.

В свою очередь, говоря о ситуации в Риге, где недавно подал в отставку с поста мэра представитель "Par/Прогрессивные" Мартиньш Стакис, Бришкенс подчеркнул, что "Прогрессивным" нежелательно оставаться в оппозиции, поскольку как крупнейшая фракция она "обязана продолжать выполнение начатых работ".

По словам политика, отставка Стакиса не значит, что "Прогрессивные" уйдут в оппозицию, однако продолжение работы в коалиции будет зависеть от того, будет ли выполнен ряд важных для партии условий. Бришкенс еще раз подтвердил, что на внеочередные выборы "Прогрессивные" идти не хотят.