Осуждение осуждения. Латвийское общество музеев против цензуры Думы Даугавпилса в Центре Ротко

Представители латвийских музеев в открытом письме осудили решение властей Даугавпилса снять с выставки работы эстонского скульптора Сандерса Раудсеппа. Ранее вице-мэр города Васильев заявил, что экспонаты вызвали возмущение жителей города и религиозных организаций.

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В вторник, 29 ноября, Латвийское общество музеев распространило открытое письмо в связи с событиями в Художественном центре Марка Ротко — после давления со стороны общественности там убрали из экспозиции несколько работ эстонского скульптора Сандера Раудсеппа.

В художественном цикле "Твой альтернативный Иисус" было представлено несколько интерпретаций креста, в том числе крест, расписанный половыми членами. После открытия выставки в Арт-центр и Даугавпилсскую думу поступил ряд писем от религиозных конфессий, различных культурных объединений и граждан, которые осуждали выставку и призывали ее убрать.

Foto: Didzis Grodzs

Директор Национального Художественного музея назвала случившееся художественной цензурой — чиновники вмешиваются в работу художественного учреждения, которое финансируется городом, заявила Мара Лаце в интервью TV3. По ее словам, решение Думы противоречит Конституции, которая гласит, что каждый имеет право на свободу выражения мнений, а цензура запрещена, и к решению вопроса должно подключиться Министерство культуры.