Осуждение осуждения. Латвийское общество музеев против цензуры Думы Даугавпилса в Центре Ротко
Foto: Gustavs Bruno Grodzs

Представители латвийских музеев в открытом письме осудили решение властей Даугавпилса снять с выставки работы эстонского скульптора Сандерса Раудсеппа. Ранее вице-мэр города Васильев заявил, что экспонаты вызвали возмущение жителей города и религиозных организаций.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В вторник, 29 ноября, Латвийское общество музеев распространило открытое письмо в связи с событиями в Художественном центре Марка Ротко — после давления со стороны общественности там убрали из экспозиции несколько работ эстонского скульптора Сандера Раудсеппа.

В художественном цикле "Твой альтернативный Иисус" было представлено несколько интерпретаций креста, в том числе крест, расписанный половыми членами. После открытия выставки в Арт-центр и Даугавпилсскую думу поступил ряд писем от религиозных конфессий, различных культурных объединений и граждан, которые осуждали выставку и призывали ее убрать.

Осуждение осуждения. Латвийское общество музеев против цензуры Думы Даугавпилса в Центре Ротко
Foto: Didzis Grodzs

Директор Национального Художественного музея назвала случившееся художественной цензурой — чиновники вмешиваются в работу художественного учреждения, которое финансируется городом, заявила Мара Лаце в интервью TV3. По ее словам, решение Думы противоречит Конституции, которая гласит, что каждый имеет право на свободу выражения мнений, а цензура запрещена, и к решению вопроса должно подключиться Министерство культуры.

Если на этот случай не обратить внимание, количество таких ситуаций может возрасти, а художественная свобода может быть утрачена Директор Латвийского национального художественного музея Мара Лаце

В открытом письме Латвийское музейное общество также "решительно осуждает" цензуру со стороны Даугавпилсской думы в отношении Центра искусств Ротко. Представители музеев ссылаются на Конституцию Латвии и призывают представителей самоуправления вернуть на выставку снятые работы.

В письме отмечается, что опасные прецеденты цензуры произведений искусства также связаны с отсутствием в Латвии национального института современного искусства — аккредитованного Латвийского музея современного искусства. Авторы письма призывают Минкультуры не затягивать с принятием решения о строительстве такого института.

Общество музеев просит Министерство окружающей среды и регионального развития (VARAM), Министерство культуры, Латвийский союз самоуправлений и обмудсмена "использовать все доступные властям правовые инструменты", чтобы не допустить продолжения цензуры.

Осуждение осуждения. Латвийское общество музеев против цензуры Думы Даугавпилса в Центре Ротко
Foto: Gustavs Bruno Grodzs

Просьба убрать работы стала неожиданностью для руководителя Центра Ротко Мариса Чачки. Он отметил, что в Центре уже проходили выставки современного искусства, но такой реакции они не вызывали. На этот раз вмешалось духовенство, ему не хватило аргументов для борьбы и пришлось уступить муниципалитету — сначала с выставки убрали одну работу, но после визита вице-мэра Даугавпилса убрали еще две работы. Чачка признался, что у него были определенные опасения по поводу потери должности.

В Думе Даугавпилса заявили, что снимать Чачку с должности не собираются: "Ситуация с выставкой разрешилась. Вопрос об освобождении Чачки от должности не рассматривается", — написала представитель муниципалитета Наталья Иванова.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (2) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Значение и применение жирных кислот Омега-3 в зимний сезон. Объясняет фармацевт
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Значение и применение жирных кислот Омега-3 в зимний сезон. Объясняет фармацевт
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Почему жирные кислоты omega-3 надо употреблять с раннего возраста?