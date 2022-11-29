Осуждение осуждения. Латвийское общество музеев против цензуры Думы Даугавпилса в Центре Ротко

Представители латвийских музеев в открытом письме осудили решение властей Даугавпилса снять с выставки работы эстонского скульптора Сандерса Раудсеппа. Ранее вице-мэр города Васильев заявил, что экспонаты вызвали возмущение жителей города и религиозных организаций.
В вторник, 29 ноября, Латвийское общество музеев распространило открытое письмо в связи с событиями в Художественном центре Марка Ротко — после давления со стороны общественности там убрали из экспозиции несколько работ эстонского скульптора Сандера Раудсеппа.
В художественном цикле "Твой альтернативный Иисус" было представлено несколько интерпретаций креста, в том числе крест, расписанный половыми членами. После открытия выставки в Арт-центр и Даугавпилсскую думу поступил ряд писем от религиозных конфессий, различных культурных объединений и граждан, которые осуждали выставку и призывали ее убрать.
Директор Национального Художественного музея назвала случившееся художественной цензурой — чиновники вмешиваются в работу художественного учреждения, которое финансируется городом, заявила Мара Лаце в интервью TV3. По ее словам, решение Думы противоречит Конституции, которая гласит, что каждый имеет право на свободу выражения мнений, а цензура запрещена, и к решению вопроса должно подключиться Министерство культуры.
В открытом письме Латвийское музейное общество также "решительно осуждает" цензуру со стороны Даугавпилсской думы в отношении Центра искусств Ротко. Представители музеев ссылаются на Конституцию Латвии и призывают представителей самоуправления вернуть на выставку снятые работы.
В письме отмечается, что опасные прецеденты цензуры произведений искусства также связаны с отсутствием в Латвии национального института современного искусства — аккредитованного Латвийского музея современного искусства. Авторы письма призывают Минкультуры не затягивать с принятием решения о строительстве такого института.
Общество музеев просит Министерство окружающей среды и регионального развития (VARAM), Министерство культуры, Латвийский союз самоуправлений и обмудсмена "использовать все доступные властям правовые инструменты", чтобы не допустить продолжения цензуры.
Просьба убрать работы стала неожиданностью для руководителя Центра Ротко Мариса Чачки. Он отметил, что в Центре уже проходили выставки современного искусства, но такой реакции они не вызывали. На этот раз вмешалось духовенство, ему не хватило аргументов для борьбы и пришлось уступить муниципалитету — сначала с выставки убрали одну работу, но после визита вице-мэра Даугавпилса убрали еще две работы. Чачка признался, что у него были определенные опасения по поводу потери должности.
В Думе Даугавпилса заявили, что снимать Чачку с должности не собираются: "Ситуация с выставкой разрешилась. Вопрос об освобождении Чачки от должности не рассматривается", — написала представитель муниципалитета Наталья Иванова.