Освещение, скамейки и урны: на площади Латышских стрелков проведут работы по благоустройству
Foto: LETA

В понедельник, 3 июля, начнется второй этап реконструкции площади Латышских стрелков, сообщили порталу Delfi в пресс-службе Рижской думы.

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В рамках проекта планируется реконструировать часть площади размером 2600 кв. м. Будет проведено озеленение площади, оборудовано освещение, установлены малые архитектурные формы — скамейки, урны и штативы для велосипедов.

Строительные работы планируется завершить в сентябре 2023 года. Общая стоимость второго этапа проекта составляет 696 тысяч евро, в том числе 259,2 тысяч евро финансирует Европейский фонд регионального развития, 8 986 евро составляет дотация государственного бюджета, а 427 845 евро — финансирование Рижской думы.

Первый и второй этапы проекта реализуются в сотрудничестве с VAS Valsts nekustamie īpašumi.

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