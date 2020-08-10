Освободить всех задержанных, привлечь к расследованию ОБСЕ. Левитс сделал заявление по теме выборов в Беларуси

В понедельник, 10 августа, президент Латвии Эгилс Левитс выступил с публичным комментарием, касающимся прошедших днем ранее в Беларуси выборов главы государства, а также последовавших за этим столкновениями сил правопорядка и протестующих.

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"Я призываю Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и другие компетентные международные организации, выслушав все заинтересованные стороны, заняться расследованием прошедшего только что процесса выборов — и предвыборную борьбу, и проведение самих выборов, и определение результатов голосования, и события после этого", — говорится в письме Левитса, поступившем в редакцию Delfi. Президент Латвии призвал международных экспертов "проверить соответствие данных выборов стандартам свободных и демократических выборов", дав по итогам свою оценку.

Также Левитс призвал правоохранительные органы Беларуси освободить всех арестованных в ходе прошедших выборов и "уважать все права и свободы человека и гражданина, в том числе свободу слова, прессы, свободу на собрания".

"Латвия как страна-сосед Беларуси полностью поддерживает глубокое стремление белорусского народа жить в своем независимом, свободном, демократическом и правовом государстве Беларусь", — подчеркнул Эгилс Левитс.

Ранее уже сообщалось, что, по предварительным данным, победу во время президентских выборов в Беларуси одержал многолетний лидер страны Александр Лукашенко. Сторонники других кандидатов, в том числе и арестованных перед выборами, полагают, что результаты голосования могут быть сфальсифицированы. В воскресенье вечером на улицах Минска и других городов прошли массовые акции протеста, которые закончились столкновениями с милицией и применением спецсредств. По неофициальной информации, есть множество пострадавших и задержанных.