От Covid-19 будут привиты сотрудники Рижского социального центра для детей и молодежи

Сегодня от Covid-19 планируется вакцинировать сотрудников семи филиалов Рижского социального центра для детей и молодежи, сообщила агентству LETA представитель департамента благосостояния Рижской думы Лита Брице.

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Вакцинацию проведет выездная бригада медицинского центра ARS.

Готовность сделать прививки выразили 109 из 200 работников социального центра.

16 февраля начнется вакцинация в центре социального ухода Stella Maris. Из 98 постояльцев центра будут вакцинированы 83.

Первыми из находящихся в ведении столичного департамента благосостояния шести социальных учреждений вакцинацию начали постояльцы и сотрудники центра социального ухода "Гайльэзерс" на прошлой неделе.