От Covid-19 полностью привито 45% населения Латвии

В среду, 29 сентября, вакцины от Covid-19 получили 6706 человек, а численность полностью привитого населения Латвии достигла 45%, или 846 715 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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В целом первую или обе дозы вакцины получили 918 319 человек.

В среду 2265 человек сделали первую прививку вакциной от Covid-19, 2309 - вторую, а 2104 человека были привиты вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

Ревакцинацию к сегодняшнему дню прошли 132 человека с ослабленным иммунитетом.