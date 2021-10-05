От Covid-19 полностью привиты более 46% жителей Латвии

В понедельник первую, вторую или третью дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 3734 человека, а доля полностью вакцинированного населения Латвии достигла 46,02%, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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На данный момент в Латвии от Covid-19 вакцинировано 937 495 человек, курс вакцинации завершили 866 254.

К понедельнику процесс вакцинации завершили 53,87% населения Латвии, достигшего 18-летнего возраста. В этих расчетах использовались данные ЦСУ о населении Латвии на начало 2021 года.

Из тех же данных видно, что курс вакцинации прошли 52,40% латвийцев старше 12 лет.

Число людей, получивших прививки в понедельник, меньше среднего количества за сутки за несколько недель, но это число будет увеличиваться, потому что не все медики вводят данные о прививках в единую базу данных в тот же самый день.

Всего на прошлой неделе в Латвии было вакцинировано от Covid-19 41 752 человека, что на 2% больше, чем неделей ранее.

Еженедельные данные показывают, что среднее количество вакцинированных за одну неделю с середины сентября увеличилось. На неделе с 6 сентября ежедневно делали прививки 4675 человек, на неделе с 13 сентября уже 4902 человека, с 20 сентября — 5875, а на неделе с 27 сентября — 5965 человек.

Однако темпы вакцинации от Covid-19 по-прежнему в несколько раз отстают от конца мая, когда в среднем в неделю вакцинировались более 16 700 человек.

В понедельник 1296 человек в Латвии получили первую вакцину от Covid-19, 1211 — вторую, 1223 вакцинированы однократной вакциной Johnson & Johnson, а 156 человек получили третью дозу вакцины. В понедельник вакцинацию проводили 156 медицинских учреждений.