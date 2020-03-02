От дела Мисане до коронавируса. В студии "Delfi TV с Янисом Домбрсом — Эдгар Ринкевич

Как Латвия защищала свою гражданку Кристине Мисане? Может ли МИД помочь латвийцам, оказавшимся в регионах, где распространяется коронавирус COVID-19? Какова позиция страны по событиям, происходящим сейчас в Европе, США и во всем мире? На вопросы Яниса Домбурса ответит министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Эдгар Ринкевич — ветеран латвийской политики. Пост главы МИДа он занимает уже в шестом правительстве подряд, начиная с октября 2011 года. За эти годы в мире произошли огромные перемены: стремительно выросло влияние Китая, президентом США стал Дональд Трамп, Великобритания вышла из ЕС, а изменения климата становятся все более разрушительными.

Полная запись прямого эфира будет доступна после завершения передачи.