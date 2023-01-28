От граждан России поступило 1337 заявлений на получение вида на жительство

В связи с ужесточением требований Закона об иммиграции в Департамент по делам гражданства и миграции (УДГМ) поступило 1337 заявлений от граждан России на получение вида на жительство в Латвии, сообщили агентству LETA в PMLP.

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На данный момент принято десять положительных решений. В остальных случаях срок принятия решения еще не наступил или он продлен в связи с необходимостью проведения дополнительной проверки представленных документов.

24 сентября 2022 года вступили в силу поправки в Закон об иммиграции, которые изменяют порядок получения вида на жительство для граждан России. Поправки предусматривают, что граждане РФ, бывшие гражданами Латвии или негражданами Латвии до получения гражданства другой страны и пребывающие в Латвии с постоянным видом на жительство, до 1 сентября 2023 года должны представить в УДГМ документы, подтверждающие знание государственного языка на уровне А2.

Лицо, которое хочет продолжить пребывание в Латвии без потери статуса постоянного жителя, должно до 1 сентября этого года получить новый вид на жительство или статус постоянного жителя Евросоюза.

Согласно регламенту, могут не сдавать экзамен лица, получившие основное, среднее или высшее образование по аккредитованным программам на латышском языке. Также не должны сдавать экзамен лица, прошедшие аккредитованную программу обучения меньшинств и сдавшие централизованный экзамен по латышскому языку в 9-м или в 12-м классах.

Ранее Министерство внутренних дел Латвии подсчитало, что около 25 000 граждан России, из которых около 5000 старше 75 лет, подпадают под действие нового Закона об иммиграции.