От хрони до скакалки. Четыре министра поставили диагноз здравоохранению Латвии

Так сильно, как в 2019 году, систему здравоохранения не трясло давно: медики бегут, очереди растут, лекарства дорожают. Министры здравоохранения четырех разных периодов обсудили болячки Латвии и поставили свои диагнозы в передаче "Действующие лица" на LR-4, отвечая на вопросы ведущей Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

Foto: F64

Ивар Эглитис (2007-2009): Это серьезная хроническая болезнь!

- Для лечения такой хронической болезни необходимы средства. Илзе Винкеле старается изо всех сил, но невозможно сделать невозможное. Например, удвоить бюджет. Думаю, это не удастся ни в следующем году, ни всем другим министрам здравоохранения. Хотя, конечно, проблема не только в финансах.

Foto: Valsts kanceleja

Гунтис Белевич (2014-2016): Могло быть хуже, если бы не Винкеле!

- Слава богу, наша система не стала еще больнее. Наоборот, она стала здоровее. Все могла бы быть хуже, если бы заработал принятый прошлым правительством закон о "двух корзинах", по которой большую часть медуслуг получают люди, которые уплатили налоги, а тем, кто нет — все по минимуму. Спасибо Винкеле, что мы эту систему не ввели. Надеюсь, этого никогда и не случится. От этого наше общество могло стать лишь еще больнее. Острые заболевания были бы запущены, и потом пришлось бы тратить намного больше средств для спасения людей.

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Анда Чакша (2016-2018): Хроническое малокровие!

- Система страдает хроническим малокровием. Крови, то есть финансирования — катастрофически не хватает. Решение одно, найти способ добавить "крови". Введение двух корзин было вариантом, который дал бы больше "крови", чтобы все заработало. А сегодня снова нет решения, поэтому плохо, что "корзины" отменили.

Улучшать же любую систему можно бесконечно. Если посмотреть, на то, как работает здравоохранение в мире — от худшего примера в США до лучших в Скандинавии — проблемы есть и там. Понятно, что ни одна система не станет дешевле: люди живут все дольше, все больше нуждаются в лечении хронических заболеваний… Нужно менять мышление и понять, что догмы и решения 70-80-х годов на сегодня не работают.

Foto: F64

Илзе Винкеле (2019 — ..): Мы отменили прыжки на скакалке

- Систему "двух корзин" можно сравнить с ситуацией, когда с трудом передвигающегося пациента с малокровием заставляют прыгать на скакалке. Терапия должна быть адекватной диагнозу. Мы отменили скакалку. В нашем обществе и политической среде есть большое недопонимание азов организации здравоохранения. Цивилизованная Европа идет к тому, что доступность здравоохранения — это право человека, а не инструмент налоговой службы. Рекомендации ВОЗ, первым делом, содержат правило не делить людей по взносу в систему. Деление очень скоро обернется "раком"…

Большая ошибка считать, что страхование — это частный взнос и карточка. В Латвии уже страховое здравоохранение — услуги предоставляются за счет налогов жителей…