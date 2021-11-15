От полицейских до депутатов: кому теперь нельзя работать без ковид-сертификата

15 ноября Латвия вышла из жесткого локдауна, но вступило в силу требование, согласно которому работники госсектора и муниципальных предприятий должны иметь ковидный сертификат. Delfi обобщает информацию о том, что известно о сотрудниках госструктур и депутатах, которым как минимум временно будет запрещено выполнять рабочие обязанности.

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К вечеру понедельника свои сертификаты не смогли предъявить четыре депутата Сейма: Таким образом, свои сертификаты пока не предоставили четыре депутата: Владимир Никонов ("Согласие", вторая прививка назначена на вторник); Янис Адамсонс ("Согласие", подозревается в шпионаже, находится под стражей и не участвует в работе Сейма), Юлия Степаненко ("Латвия на первом месте") и представитель Национального объединения Роман Наудиньш (утверждает, что сделал прививку препаратом, который официально не признается на территории ЕС).

В понедельник были приостановлены полномочия четырех из 13 депутатов Резекненской думы. Еще в конце прошлой недели от должности была освобождена заместитель председателя думы по социальным вопросам, образованию и культуре Лидия Остапцева ("Согласие"). Вакцинироваться от Covid-19 она не планирует. Также остановлены депутатские полномочия Инары Гроце (объединенный список "Латгальской партии", Национального объединения и партии "Единство"), Кристине Кокоревичи и Ольги Строде (обе — "Согласие"). Строде не вакцинировалась по состоянию здоровья, но планирует это сделать. Гроце и Кокоревича начали процесс вакцинации и сертификат планируют получить в конце ноября.

Депутат Лиепайской думы Людмила Рязанова ("Согласие") тоже не имеет сертификата. В разговоре с LETA она заявила, что имеет справку от семейного врача, который не рекомендует делать прививку от Covid-19 по состоянию здоровья. С точки зрения закона такая справка не имеет законной силы, поскольку рекомендацию отложить вакцинацию может дать либо специалист клинической университетской больницы, либо врачебный консилиум. Рязанова заявила LETA, что взвешивает возможность подать жалобу в Конституционный суд.

В Балвской краевой думе работает один депутат, у которой нет сертификата, сообщил LETA председатель думы Сергей Максимов (Латгальская партия). Она вместе с семьей переболела Covid-19, но не делала тест, чтобы подтвердить факт заболевания. Самоуправление планирует провести консультации по поводу этой ситуации.

В Елгавской краевой думе вакцину от Covid-19 не сделали три депутата, в том числе заместитель председателя думы Андрис Озолиньш (Латвийская зеленая партия). По словам представителя думы Энии Крейцберги-Капши, он готов взять на себя ответственность за свою позицию. В Ливанской краевой думе также есть один депутат, у которого нет сертификата. Представители думы в субботу отказались назвать его имя, отмечает LETA.

В крупнейших структурах Министерства внутренних дел от выполнения служебных обязанностей отстранены 63 человека. В Госполиции ковидный сертификат не смогли предоставить 26 сотрудников, в Погранохране — 20, в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) — 17. При этом, согласно обобщенной VUGD информации, процесс вакцинации не начали 222 сотрудника. 79 из них переболели Covid-19 и могут подтвердить этот факт, остальные находятся либо на больничном, либо в отпуске по уходу за ребенком.

Из 116 сотрудников Госканцелярии от выполнения обязанностей отстранен один человек, не начавший процесс вакцинации. Это не отразится на повседневной работе учреждения, сообщает LETA со ссылкой на ГК. Еще в конце лета прививку сделали более 90% сотрудников.

В Латвийском агентстве инвестиций и развития на простой без содержания отправлен один сотрудник, который не предоставил к 15 ноября сертификат, подтверждающий вакцинацию иди перенесенную болезнь. Всего в агентстве 270 сотрудников.

Среди 157 работников Государственного контроля по причине отсутствия сертификата от исполнения обязанностей отстранен один сотрудник. Госконтроль подчеркивает, что на качестве работы учреждения это не скажется.

В Службе государственных доходов на простой без содержания отправлены 36 работников. Если после оправданного отсутствия на работе, еще 61 сотрудник не предоставит сертификат Covid-19, то на простой придется отправлять и их. Но с учетом в целом большого охвата вакцинацией занятых в Службе госдоходов, представители налоговой службы уверяют, что смогут исполнять все свои функции и на получении услуг эта ситуация не скажется.