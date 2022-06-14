От роста цен страдают центры соцухода: расходы увеличились на топливо, продукты и коммунальные услуги

Центры социального ухода также страдают от роста цен. Выросли практически все расходы: электричество, отопление, продукты, лекарства, транспорт и другие. Каждое учреждение пытается экономить, как может, и делает все, чтобы клиенты получили требуемый законодательством набор услуг в необходимом качестве. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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Все опрошенные Латвийским радио центры социального ухода подтвердили, что рост цен повлиял на их деятельность. У Государственного центра социального ухода "Курземе" есть шесть филиалов. Одним из самым больших вызовов является покупка топлива, рассказал директор центра Висвалдис Гутманис.

Центр объявил уже о четвертой закупке, но пока безуспешно. По словам Гутманиса, поставщики отказываются заключать договор в последний момент из-за быстрого роста цен: предприятие не может взять на себя обязательство поставить дрова по той цене, которую оно обещало при закупке неделей ранее.

Три филиала "Курземе" отапливаются дровами. Также на бюджет учреждения повлиял рост цен на продукты, которые сейчас выросли на 30%.

В связи с удорожанием топлива, электроэнергии и продуктов государственный центр социального ухода "Земгале" приостановил свои планы развития, сообщил директор учреждения Кристапс Кейшс.

Он подчеркнул, что цена на электроэнергию выросла в четыре раза. Это очень большие расходы, учитывая, что у центра "Земгале" восемь филиалов. По словам Кейшса планы развития были приостановлены, а предусмотренные для них средства будут перенаправлены на основные нужды клиентов: одежду, питание и здоровье.

Также центр стал покупать более дешевые товары. Кейшс указал, что учреждение заключило с поставщиками продуктов договор, поэтому повышения цен по этой позиции не ощущает.

Однако рост цен на топливо влияет на работу центра, поскольку сложно привлечь персонал. Часто многие сотрудники ездят на работу на машине из других самоуправлений. Из-за роста цен на топливо, некоторые делают выбор в пользу рабочего места поближе к дому, но с более низкой зарплатой. Это одна из причин, почему в учреждении все еще есть около 50 вакансий.

На эти же проблемы указала и руководитель государственного центра социального ухода "Рига" Элвира Киселе. Тем временем, исполняющая обязанности директора центра "Латгале", финансистка Венеранда Адама указала, что отопительные гранулы подорожали на 130%, электричество — на 106%, продукты — на 27%, медикаменты — на 43%, а топливо — на 83%. По ее словам, центр теперь тратится только на самое необходимое. Никаких дополнительных мероприятий не проводит. Также приостановлены ремонтные работы в некоторых филиалах, отметила Адама.

Учреждение, имеющее пять филиалов, с общим количеством клиентов, превышающим 800 человек, надеется на дополнительное финансирование от Министерства благосостояния.

"Мы попросили министерство пересмотреть бюджет. Это будет сделано после 1 июля, пока нам хватает доступного финансирования", — пояснили Адама. По ее словам, содержание одного клиента обходится центру в более чем 2000 евро в месяц.

Все вышеперечисленные центры находятся под покровительством Минблага. Всего это четыре центра с 25 филиалами. В них проживают около 5000 человек с нарушениями зрения и ментального развития, а также сироты.

Согласно закону, клиент платит за услуги 85% своей пенсии, а остальные 15% остаются на его личные расходы. Как пояснил директор Департамента политики социальных услуг и инвалидности Минблага Алдис Дудиньш, тот факт, повлияет ли рост цен на размер доплаты клиентов, зависит от ситуации.

Представитель министерства указал, что сокращение денег на карманные расходы является крайним решением. Сначала ведомство попробует найти дополнительное финансирование.