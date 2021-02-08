От Соловьева до Скабеевой: за что Латвия закрыла телеканал "Россия-РТР"
Foto: Kadrs no video

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) в понедельник решил на год запретить трансляцию "Россия РТР" на территории Латвии. Поводом для принятия решения стали четыре передачи, которые, по мнению регулятора, разжигали ненависть и содержали призывы к войне.

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NELP констатировал, что программы телеканала неоднократно нарушают третий и четвертый пункт статьи 26 Закона об электронных СМИ, запрещающие разжигать ненависть и призывать на войну.

Закон запрещает призывать дискриминировать человека или группу по признаку пола, расы, этнического происхождения, государственной принадлежности, вероисповедания, инвалидности, возраста или других обстоятельств, а также призывать отправляться на войну или призывать к началу военного конфликта.

10 июля 2020 года, программа "60 минут". Первое нарушение было констатировано 10 июля 2020 года в программе "60 минут". В ходе дискуссии ее участники и ведущая Ольга Скабеева называли Украину террористическим государством, а ее бывшего президента Петра Порошенко — террористом. Оценив общий нарратив, эксперты пришли к выводу, что передача демонстрирует пренебрежительное отношение к украинскому народу. С учетом того, что никто из перечисленных субъектов не признан террористом, NEPLP посчитал такое обозначение разжиганием ненависти. По мнению экспертов, высказывания участников дискуссии нельзя считать редакционно обоснованными, кроме того, высказывания с признаками разжигания ненависти принадлежат и самой ведущей.

17 сентября 2020 года, программа "60 минут". Второе нарушение констатировано в той же передаче 17 сентября. Ее вел Евгений Попов. В передаче прозвучало, что бывшие страны СССР не только ничего не могут и "не удались", но и могли бы быть возвращены России. "На эти территории (литовские города Вильнюс и Клайпеда и северная часть Польши) мы могли бы претендовать, Нарву стоило бы присоединить к России, потому что там только русские жители, латвийский город Екабпилс — русский город", — прозвучало в передаче.

Кроме того, там звучало мнение, что на границе нужно разместить ракеты, потому что государства по соседству — трусливые, а цепочки российских танков должны заставить эти страны уважать Россию. Звучал также призыв "поднять наши самолеты" и направить их в сторону Берлина и Стокгольма.

21 октября 2020 года, программа "60 минут". Следующее нарушение было констатировано 21 октября, в той же передаче, которую вели Попов и Скабеева вместе. Там высказывалось презрительное отношение к белорусскому народу и призывы к насилию. В частности, высказывалось мнение, что Светлану Тихановскую следует вернуть в Минск, судить и повесить в центре города, чтобы все видели. Лидера белорусской оппозиции называли бабой-стервой с противным лицом. "Это ведьма, это чудовище! Посмотрите на ее лицо!". По мнению NEPLP, это оскорбляет не только Тихановскую, но и всю часть белорусского народа, которая идентифицирует себя с представителями оппозиции и хочет перемен в стране.

Участники дискуссии также позволяли себе угрозы военного характера и говорили о том, что стоит уничтожить "миллион, десять миллионов, сто миллионов" жителей, а столицы вражеских государств, например, Киев и Брюссель, лучше уничтожить и отстроить заново.

6 декабря 2020 года, "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Четвертое нарушение констатировано 6 декабря в передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". В ней высказывалось мнение, что было бы лучше, если бы СССР не распался. Звучали призывы к войне: "Нужно новое общество, новое мышление и маленькая победоносная война". Ведущий передачи спросил, что имеется в виду, и ему ответили, что нужно вторгнуться в страны, ранее входившие в состав СССР, под предлогом того, что там нарушаются права русскоязычных, и восстановить границы, существовавшие 1 января 1990 года. По мнению спикера, НАТО промолчит, потому что на страны Балтии ему наплевать.

В отношении гостей передачи, представлявших украинскую сторону, ведущий Соловьев вел себя агрессивно и позволял себе оскорбления. Прозвучала фраза: "Вы (т. е. украинцы — прим. ред.) — нацистские мрази". Он выразил пожелание, чтобы Россия ввела против Украины такие санкции, чтобы украинцы "реально задрожали".

На прошлой неделе NEPLP обсудил ситуацию с представителями "РТР России", и те сказали, что высказанные утверждения демонстрируют разнообразие мнений. Председатель правления NEPLP Ивар Аболиньш констатировал, что телеканал не понимает серьезности ситуации.

Как сообщалось, национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) в понедельник решил на год запретить трансляцию "Россия РТР" на территории Латвии. Председатель правления NEPLP Ивар Аболиньш подчеркнул: "Мы свое инфопространство защищали, защищаем и будем защищать".

Поскольку "Россия РТР" зарегистрирована в Швеции, NEPLP проинформирует как представителей "России РТР", так и Еврокомиссию и шведский медиарегулятор.

Это не первый раз, когда NEPLP ограничивает ретрансляцию "Россия РТР" в Латвии. Например, в январе 2019 года ее запретили на три месяца.

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