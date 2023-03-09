От заката до рассвета: Сейм принял бюджет Латвии на 2023 год, ни одно предложение оппозиции не прошло

В четверг, 9 марта, утром депутаты Сейма приняли в окончательном чтении государственный бюджет на текущий год и бюджетные рамки за ближайшие три года. Дебаты парламентариев заняли почти сутки. По словам спикера Сейма Эдварда Смилтенса, эта сессия стала самой длинной в истории парламента.

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Председатель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян Виктор Валайнис призвал впредь не пытаться рассматривать проект государственного бюджета за одни сутки, поскольку такой подход не создает в обществе позитивного представления о работе Сейма. Политик призвал в будущем посвятить рассмотрению бюджетных проектов несколько дней.

Лидер фракции "Прогрессивных" Каспар Бришкенс среди прочего заявил, что это был не самый лучший день в истории латвийской демократии. Депутат от "Прогрессивных" Антонина Ненашева сравнила занявший сутки процесс рассмотрения бюджета с пыткой и скептически отметила, что ни одно предложение оппозиции не получило поддержки, а ее соратница по партии Скайдрите Абрама сказала, что она впервые участвовала в таком театре, да еще и со слабой постановкой. Очень неприятно участвовать в дебатах, которые по сути не являются дебатами, подчеркнула Абрама.

Председатель парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс поблагодарил участников за содержательные и конструктивные обсуждения. Если деньги будут сэкономлены или появится дополнительный доход, они солидарно будут направлены на различные нужды, в том числе на сферу здравоохранения, надеется политик.

Заместитель председателя фракции Национального объединения Юргис Клотиньш от имени фракции положительно оценил поддержку партнеров по коалиции в увеличении финансирования обороны. В целях поддержки семей в будущем следует рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на строительство арендных домов, считает политик.

Все предложения оппозиции отклонены

При рассмотрении бюджета парламент отклонил все предложения оппозиции, но поддержал несколько предложений правительства и министерств по изменениям на общую сумму около 10 млн евро. Также было решено выделить около 135 тыс. евро на повышение заработной платы сотрудникам Центральной избирательной комиссии.

Работа по рассмотрению в окончательном чтении пакета законов о бюджете и связанных с ним вопросов началась 8 марта в 9 часов утра. Поскольку дебаты затянулись до ночи, продолжительность выступлений была сокращена и последовало много замечаний о некачественной работе в таких обстоятельствах, однако рассмотрение бюджета продолжилось. В прежние годы подобная практика — рассмотрение бюджета всю ночь — подвергалась критике как непродуктивная, были попытки отказаться от нее и рассматривать бюджет несколько дней подряд, но в этот раз депутаты вернулись к "традиции ночного заседания".

По словам спикера Сейма Эдварда Смилтенса, эта сессия стала самой длинной в истории парламента.

Дефицитный бюджет

Согласно изначально предложенному правительством варианту, доходы консолидированного государственного бюджета на 2023 год запланированы на уровне 12,7 млрд евро, а расходы — 14,7 млрд евро. По сравнению с бюджетом 2022 года в 2023 году ожидается увеличение доходов на сумму 2,025 млрд евро и увеличение расходов на сумму 2,233 млрд евро. Это самый крупный государственный бюджет в истории.

Увеличение доходов и расходов в Министерстве финансов объясняют геополитической ситуацией в регионе, а также стремлением правительства поддержать население Латвии путем частичной компенсации роста цен на энергоресурсы и планируемой поддержкой Украины в ее борьбе с российской агрессией.

Министр финансов Арвил Ашераденс ранее на заседании правительства подчеркнул, что доля расходов государственного бюджета на 2023 год является самой большой в истории Латвии. В целом государственными бюджетами Латвии до сих пор было израсходовано 162 млрд евро.

Ранее на пресс-конференции после заседания правительства Ашераденс заявил, что бюджет подготовлен в соответствии с макроэкономическими прогнозами, которые были сделаны в условиях большой неопределенности. Однако ситуация в январе и начале февраля этого года "дает веские основания полагать, что этот бюджет будет выполнен", отметил Ашераденс.

Дефицит бюджета общего правительства на 2023 год, который охватывает всю структуру государственного и местного управления, а также учреждения государственного социального страхования, запланирован на уровне 1,77 млрд евро, или 4,2% от валового внутреннего продукта (ВВП).

В свою очередь, дефицит консолидированного государственного бюджета запланирован в объеме 1,95 млрд евро, или 4,6% ВВП.

При этом потолок государственного долга установлен на уровне 19,2 млрд евро, что составляет 45% ВВП, для проведения дополнительных мер финансирования с целью своевременного привлечения ресурсов для погашения запланированных долговых обязательств в случае благоприятной конъюнктуры финансового рынка или в ситуациях, когда возникают риски с негативным влиянием на национальную экономику и дефицит государственного бюджета. Если вышеуказанные условия не сложатся, прогнозируется, что государственный долг составит 18 млрд евро, или 42% ВВП.

Доходы государственного основного бюджета в 2023 году прогнозируются на уровне 8,796 млрд евро, а расходы — на уровне 10,861 млрд евро (брутто). Увеличение основных расходов государственного бюджета по сравнению с 2022 годом составляет 1,564 млрд евро, или 16,8%.

Увеличение расходов в размере 1,383 млрд евро предназначено для расходов на финансирование основных функций государства. На реализацию проектов и мероприятий, софинансируемых инструментами политики Европейского союза (ЕС) и другой иностранной финансовой помощью, запланировано увеличение финансирования в размере 181,1 млн евро.

Доходы и расходы бюджета государственного специального социального страхования прогнозируются на уровне 4,197 млрд евро и 4,083 млрд евро (брутто) соответственно. Увеличение расходов государственного специального бюджета по сравнению с 2022 годом составляет 697,9 млн евро, или 20,6%.

После широкого обсуждения предложений по первоочередным мерам, представленным правительству отраслевыми министерствами, в государственном бюджете на 2023 год предлагается реализовать такие первоочередные меры, которые обеспечат сбалансированное достижение целей, включенных в декларацию правительства.

Новые приоритеты: учителя, Украина, Праздник песни

Средства в размере 710 млн евро предназначены на новые государственные приоритеты. Для реализации дополнительных мер в госбюджете на 2023 год предусмотрены средства из фискального пространства в размере 215 млн евро. Кроме того, в качестве необходимых финансовых ресурсов использованы финансовые ресурсы, подлежащие перераспределению в процессе исполнения бюджета, и дополнительные взносы в государственный бюджет от компаний государственного капитала, что обеспечило необходимое финансирование в размере 141 млн евро. Еще 354 млн евро выделены на нефискальные разовые инвестиции для укрепления потенциала национальной безопасности и поддержки Украины.

В сфере образования в бюджете на 2023 год предусмотрено 61,6 млн евро на повышение зарплаты педагогов. Минимальная месячная заработная плата воспитателей дошкольных учреждений установлена в размере 1070 евро (ранее 970 евро). Минимальная ставка заработной платы учителей общеобразовательных учреждений с 1 сентября текущего года будет повышена до 1080 евро за 36 часов. На подготовку к переходу на обучение на латышском языке, внедрение государственных экзаменов по предметам STEM, оплату труда ассистентов, а также предоставление бесплатных обедов школьникам 1-4-х классов дополнительно предусмотрено 8,6 млн евро.

В сфере высшего образования и науки выделено дополнительное финансирование в размере 31,8 млн евро, из которых наиболее крупные статьи расходов направлены на увеличение финансирования научной базы, проектов программ фундаментальных и прикладных исследований и реализации национальной исследовательской программы, а также на создание штатных профессорских должностей мирового класса, изменение модели финансирования в университетах и увеличение целевых стипендий для обеспечения квалифицированных педагогов в школах. На поддержку спорта будет выделено 5,6 млн евро.

Дополнительное финансирование, предусмотренное для приоритетных мер сектора здравоохранения, достигает 85,8 млн евро. Оно предусматривает улучшения в области онкологии — более широкие диагностические возможности, повышение доступности и качества паллиативной помощи пациентам на дому, обеспечение специализированным питанием и включение новых онкологических препаратов в систему компенсируемых лекарств. Также планируется продолжить существующую терапию пациентов и пересмотреть тарифы на оплату.

Будет продолжено повышение заработной платы врачей, медсестер, помощников врачей и другого медицинского персонала, начатое в предыдущие годы, прежде всего в отношении самых низкооплачиваемых работников. Также запланированы улучшения в охране здоровья детей.

Дополнительное финансирование запланировано и в сфере социального обеспечения. Будет увеличена поддержка минимального дохода, то есть уровень минимального дохода будет ежегодно меняться в соответствии с социально-экономическими показателями для поддержки наиболее незащищенных слоев населения страны. Будет увеличена оплата труда ассистентов и сопровождающих, а также сокращены очереди на получение технических средств.

В сфере внутренних дел на повышение месячных окладов чиновников со служебными званиями предусмотрено 24 млн евро. На закупку пожарно-спасательных машин будет выделено 23,1 млн евро, а на создание инфраструктуры на восточной границе — 23,8 млн евро. Еще 4,7 млн евро предназначены для создания центров управления стихийными бедствиями и оснащения новых помещений для Государственной полиции.

В честь 150-летнего юбилея Вселатвийского праздника песни правительство договорилось о дополнительном финансировании фестиваля. Также было найдено решение по финансированию Фонда культурного капитала, привязав его к налоговым поступлениям.

В среднесрочной перспективе по приоритетному направлению "Безопасность" запланировано дополнительное финансирование в размере более 1,1 млрд евро, в том числе на нефискальные разовые инвестиции для укрепления органов государственной безопасности на 2023 год запланировано 354,1 млн евро (0,8% ВВП), на 2024 год — 384,5 млн евро (0,9% ВВП) и на 2025 год — 350,6 млн евро (0,7% ВВП).

Основные статьи дополнительных расходов в 2023-2025 гг. составляют 600 млн евро на закупку систем противовоздушной обороны, 166,3 млн евро на закупку специальных пожарно-спасательных машин, 103,2 млн евро на строительство депо национальной пожарно-спасательной службы — центров управления стихийными бедствиями — и 77,6 млн евро на строительство инфраструктуры государственной границы.

На поддержку народа Украины и помощь в восстановлении Украины запланированы 77 млн евро, на усиление кибербезопасности, а также обеспечение населения основными промышленными товарами в случае угрозы государственной безопасности — 40,1 млн евро.

Дополнительное финансирование в размере 62,3 млн евро предусмотрено на первоочередные мероприятия в сфере внешней политики в 2023-2025 гг.

На приоритетное направление "Образование" в среднесрочной перспективе выделено финансирование в размере более 170 млн евро (45,1 млн евро на 2023 год, 60,3 млн евро на 2024 год и 67 млн евро на 2025 год). Финансирование предназначено в основном для высшего образования, науки и исследований, на компенсацию роста цен и развитие преподавания естественных наук.

Приоритетное направление "Энергетика" в основном финансируется за счет средств ЕС и помощи Механизма восстановления и устойчивости, поэтому дополнительные инвестиции государственного бюджета на текущем этапе относительно невелики и значительная часть средств государственного бюджета, необходимых для этих нужд, покрывается за счет дивидендов АО "Latvenergo".

Приоритетное направление "Конкурентоспособность" связано с улучшениями во многих областях: политике финансового сектора, фискальной политике, подготовке государственного бюджета и муниципальной финансовой системе, налоговой политике и налоговом администрировании, государственном управлении и инвестициях и др. На это приоритетное направление в среднесрочной перспективе выделено дополнительное финансирование в размере 367 млн евро (на 2023 год — 71,2 млн евро, на 2024 год — 148,5 млн евро, на 2025 год — 147,5 млн евро).

В целях запуска процесса реиндустриализации и обеспечения доступности финансов для компаний, планирующих реализацию крупных инвестиционных проектов, создан Инвестиционный фонд, которому Кабинет министров выделил дополнительное финансирование в размере 10 млн евро на 2023 год и по 30 млн евро на 2024 и 2025 годы.

Приоритетное направление "Качество жизни, здоровье человека и общества" получает второй по величине прирост финансирования после приоритетного направления "Безопасность". На это приоритетное направление в среднесрочной перспективе выделено дополнительное финансирование в размере более 600 млн евро (на 2023 год — 161,5 млн евро, на 2024 год — 223,2 млн евро, на 2025 год — 224,9 млн евро). Основная его часть пойдет на сектор здравоохранения, за которым следует укрепление потенциала государственного управления и поддержка повышения минимального дохода.

Проект закона "О государственном бюджете на 2023 год и бюджетных рамках на 2023, 2024 и 2025 годы" предусматривает совершенствование методики определения порогов доходов, то есть минимальные пороги доходов должны быть не ниже 20% медианного дохода и регулярно пересматриваться.

Новые пороги минимального дохода в этом году вступят в силу с 1 июля 2023 года, но теперь, начиная с 2024 года, они будут пересматриваться каждый январь. В проекте закона "О государственном бюджете на 2023 год и бюджетных рамках на 2023, 2024 и 2025 годы" на пересмотр порогов минимального дохода предусмотрено 10,3 млн евро в 2023 году и 20 млн евро в последующие годы.

Наиболее значительное дополнительное финансирование в сфере здравоохранения выделено на следующие мероприятия: 166,2 млн евро на оплату труда медицинского персонала, повышение обеспеченности кадрами Службы неотложной медицинской помощи и введение профессии общей медицинской сестры, в том числе поощрение занятости по профессии медсестры, 110 млн евро — на улучшение медицинских услуг в области онкологии, 45 млн евро — на повышение доступности медицинских услуг.

В этом году впервые объединены государственный бюджет на текущий год и среднесрочные бюджетные рамки, в одном законе определены основные бюджетные показатели не только на 2023 год, но и на 2024 и 2025 годы.

В соответствии с актуализированными прогнозами макроэкономических показателей, а также с учетом принятых правительством решений о дополнительном финансировании отраслей дефицит общего государственного бюджета будет снижен с 4,2% ВВП в 2023 году до 2,3% ВВП в 2024 году и 2% ВВП в 2025 году.

На развитие экономики Латвии наибольшее влияние оказывает ситуация в ее основных странах-партнерах по внешней торговле, большая часть которых относится к числу стран, наиболее пострадавших от войны с Россией и роста цен. В 2023 году прогнозируется падение ВВП на 0,6%, а в 2024 и 2025 годах прогнозируется рост ВВП на уровне 3%. До сих пор экономический рост в странах ЕС в течение 2022 года был выше, чем прогнозировалось сразу после начала войны и стремительного скачка цен на энергоносители, а более сильное негативное влияние будет ощущаться в большей степени в первой половине 2023 года.

Прогноз инфляции на 2022 год составляет 17,3%, а на 2023 год — 8,5%, что соответственно на 0,8 и 2 процентных пункта выше августовского прогноза. Более высокий прогноз инфляции в основном связан с ростом цен на энергоресурсы, особенно на природный газ и связанную с ним тепловую энергию, а также с ростом цен на продукты питания и более сильными эффектами второго порядка. В последующие годы инфляционное давление предположительно будет снижаться и к 2025 году стабилизируется на уровне 2%.

Согласно соглашению, подписанному правительством с Латвийским союзом самоуправлений (ЛСС), в этом году муниципалитеты могут запланировать налоговые поступления в свои бюджеты на 22,5%, или на 369,9 млн евро, больше, чем было в 2022 году. Правительство обязалось гарантировать 100-процентное выполнение прогноза по налогу на доходы физических лиц, который является крупнейшим источником доходов для органов местного самоуправления. Следовательно, ожидается, что в 2023 году муниципалитеты будут иметь стабильную и предсказуемую базу доходов, которая обеспечит необходимые финансовые ресурсы для выполнения функций и обязательств самоуправлений.

В ежегодном протоколе соглашений и разногласий между Кабинетом министров и ЛСС достигнут ряд важных договоренностей, которые направлены на развитие органов местного самоуправления, в том числе на обеспечение более широких возможностей получения займов. Реализация проектов фондов Европейского союза и Фонда восстановления, а также строительство новых дошкольных учреждений для сокращения очередей остаются основными приоритетами по кредитованию в среднесрочной перспективе.

В бюджете этого года предусмотрено, что в 2023 году (за 2022 отчетный год) АО "Latvenergo" выплатит дивиденды в размере 64% от прибыли отчетного года, но не менее 129 544 780 евро, в 2024 году (за 2023 отчетный год ) в размере 64% от прибыли отчетного года, но не менее 89 502 255 евро и в 2025 году (за отчетный 2024 год) в размере 64% от прибыли отчетного года, но не менее евро 88 293 148.

ГАС "Latvijas valsts meži" перечислит в основной государственный бюджет в 2023 году (за 2022 отчетный год) дивиденды в размере 64% от прибыли отчетного года, но не менее 162 510 081 евро, в 2024 году (за 2023 отчетный год) в размере 64% от прибыли отчетного года, но не менее 55 862 161 евро и в 2025 году (за 2024 отчетный год) в размере 64% от прибыли отчетного года, но не менее 58 574 208 евро.

Кроме того, предусмотрено зачислить в доходы государственного основного бюджета дивиденды АО Augstsprieguma tīkls, ГАО Latvijas loto и ГАО Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs.