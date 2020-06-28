Отчет Европола: в Латвии и Литве впервые прошли аресты ультраправых, готовивших теракты в этих странах

Европол (полицейская служба Европейского союза, координирующая работу национальных служб стран-участниц) опубликовал отчет "Терроризм. Ситуация и тенденции" за 2019 год, в котором сообщается о 119 планировавшихся, пресеченных и осуществленных террористических атаках в пределах ЕС.

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В целом активность террористов была констатирована в 13 странах Евросоюза, причем, если говорить о терроризме "правого крыла", то Латвия и Литва в прошлом году сообщили о первых с момента вступления этих стран в ЕС задержаниях именно ультраправых, которых следствие подозревает в подготовке терактов, говорится в докладе.

При этом Европол предупреждает о риске увеличения терактов именно со стороны экстремистов правого крыла, отчасти вдохновленных атакой 2019 года в Новой Зеландии, когда вооруженный мужчина расстрелял посетителей мечети.

"Хотя многие группы экстремистов правого крыла по всему ЕС не выбрали путь насилия, они подпитывают атмосферу страха и стойкой неприязни к группам меньшинств", — говорится в документе. Также отмечается, что "эта атмосфера основана на ксенофобии, ненависти к евреям и мусульманам, а также пропитана предпосылками в духе антиимиграции". В итоге это может привести к тому, что отдельные радикально настроенные личности могут преступить границу и начать использовать насилие над людьми, которые не соотвествуют их убеждениям.

О том, что именно ультраправые могут стать новым риском для Евросоюза, свидетельствует то, что за прошлый год констатировано шесть попыток терактов с их стороны, причем одну удалось осуществить. В 2018 году была зафиксирована лишь одна попытка.

Латвия и Литва впервые попали в отчет Европола как страны, в которых также были проведены задержания и аресты ультраправых, причем на крайне весомых основаниях в пользу подозрений в подготовке терактов.

Литовец хотел устроить взрывы в Вильнюсе

Прокуратура Литвы в пятницу, 26 июня, подтвердила информацию, что осенью прошлого года в Вильнюсе пытались осуществить теракт.

В суд передано дело, по которому лицо обвиняется в "покушении на порчу чужого имущества в крупном масштабе с целью запугать общественность, создать угрозу жизни многих людей, нанести большой ущерб действующим в Литве финансовым компаниям путем осуществления запланированного теракта".

Подозреваемым является литовец 1999 года рождения. Были получены данные о том, что задержанный принадлежит к группировке экстремистов ультраправых взглядов Feuerkrieg Division, и есть подозрения, что с террористическими целями он хранил мощные взрывчатые вещества.

Латвиец готовил теракт в школе Юрмалы

Со стороны латвийских правоохранительных органов комментариев по поводу упоминания Латвии в отчете Европола не поступало, однако с высокой долей вероятности упомянутым в документе случаем задержания ультраправого экстремиста является процесс против арестованного в 2019 году жителя Латвии, котороый прославлял норвежского экстремиста-террориста Андерса Беринга-Брейвика и армию нацистской Германии, а также, как установило следствие, планировал нападения в Юрмале, в том числе в одной из школ.

Подозреваемый хранил в своем компьютере достаточно детальные планы о подготовке нападений", — говорилось в сообщении Службы госбезопасности Латвии. На момент задержания мужчина уже вел подготовительные работы, в том числе приобрел средства для реализации преступного замысла. В ходе обысков у него нашли патроны и коллекцию охотничьих кинжалов.

Известно, что подозреваемый был безработным и имел инвалидность. Его личностью спецслужбы заинтересовались после того, как опубликовал в социальных сетях призывы к уничтожению ромов (цыган) и русскоязычных жителей Латвии. "Указанная личность на протяжении длительного периода времени систематически распространяла крайне радикальные идеи", — указали в СГБ.

По результатам комплексной судебно-психиатрической экспертизы экстремиста признали невменяемым, дело передано в прокуратуру с требованием назначить принудительные меры лечения.