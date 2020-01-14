Отчет Госконтроля: большая часть жилфонда Латвии деградирует до состояния трущоб

Во вторник, 14 января, Госконтроль обнародовал результаты масштабной проверки жилого фонда по всей Латвии. Ревизия была проведена в Даугавпилсе, Вентспилсе, Валмиере, Эргли, Гулбене, Лимбажи, Олайне, Салдусе, Тервете и округе Алоя. Результаты удручающие — тысячи жителей Латвии проживают в собственных или арендованных квартирах под управлением самоуправления, многие из которых опасны для здоровья и жизни человека.

"После проведенной денационализации жилищная политика в государстве фактически отсутствует. Большая часть жилищного фонда Латвии деградирует даже до состояния трущоб", — говорится в отчете Госконтроля.

Было установлено, что более 50% собственников квартир в домах вообще не имеют возможности узнать о состоянии своего здания, поскольку ежегодные инспекции домов вообще не проводились. Кроме того, управляющие грешат в отношении составления планов технического обслуживания зданий и смет на ремонтные работы, и в целом дела домов, которые ведут управляющие, являются неполными. То же самое относится и к управлению нежилыми зданиями, принадлежащими самоуправлениям (школам, домам культуры и библиотекам), где самоуправлениям также следует уделять гораздо больше внимания выявлению потребностей в обслуживании и планированию таких работ.

"Строительные управления в основном проводят инспекции только в ответ на жалобы жителей, а не планомерно работая над улучшением положения наиболее рискованных с точки зрения надежности зданий", — отмечает орган контроля. "Даже если строительное управление выявляет значительные повреждения здания, обязательные решения для устранения повреждений не следуют", — к такому выводу пришли ревизоры.

На протяжении десятилетий дома изнашиваются настолько, что находиться во многих из них уже становится опасно. Из 82 многоквартирных домов, которые были выборочно осмотрены в ходе ревизии, в 51 доме или 62% домов с 736 квартирами и примерно 1500 жильцами имеются повреждения, связанные с несоблюдением противопожарной безопасности.

Большинство проверенных домов имели печное или другого рода автономное отопление. Среди них были как довоенные деревянные дома, так и сельские многоквартирные дома советской постройки.

В 60% осмотренных многоквартирных домов выявлены другие существенные повреждения: протечки кровли или ненадлежащее техническое состояние кровли, сырой фундамент и т.д. При этом обустройство собственникам одного жилого дома обойдется в сумму до 100 тысяч евро.

"Это значительные расходы, которые, к сожалению, многим будут не по карману. После ревизии Государственный контроль призовет Кабинет министров оказать поддержку Министерству экономики, которое отвечает за жилищную политику. Поскольку необходимые для приведения домов в порядок средства превышают платежеспособность собственников, одним из решений будет создание механизма финансовой поддержки для тех собственников зданий, которые хотят инвестировать в повышение надежности своего дома", — пообещали в Госконтроле.