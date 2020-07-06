Отдел Генпрокуратуры, занимающийся самыми громкими коррупционными делами, возглавил Марис Лея

На должности старшего прокурора отдела расследования особо важных дел Генпрокуратуры утвержден прокурор Марис Лея, который до сих пор исполнял обязанности главы этого отдела, сообщает LETA.

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В начале года на пенсию отправился прежний старший прокурор отдела расследования особо важных дел Модрис Адлерс и был объявлен конкурс на освободившееся место. Заявку подали два прокурора — Виорика Йиргена и Юрис Юрисс. Однако на должности был утвержден Лея. Агентству LETA не удалось выяснить, почему был выбран он.

Лея собирается работать над сокращением сроков расследования и уголовного преследования, а также над улучшением качества процессуальных решений. Помимо прочего, он планирует улучшить коммуникацию прокуроров с журналистами.

Лея работает в прокуратуре с 2000 года, а с 2005 года работает в отделе расследования особо важных дел. Этот отдел уже много лет держит обвинение в самых громких коррупционных делах Латвии. Например, в деле бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича, в деле о взяточничестве в Latvenergo, деле о коррупции в Rīgas satiksmes и других делах.