Отдел Генпрокуратуры, занимающийся самыми громкими коррупционными делами, возглавил Марис Лея
Foto: LETA

На должности старшего прокурора отдела расследования особо важных дел Генпрокуратуры утвержден прокурор Марис Лея, который до сих пор исполнял обязанности главы этого отдела, сообщает LETA.

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В начале года на пенсию отправился прежний старший прокурор отдела расследования особо важных дел Модрис Адлерс и был объявлен конкурс на освободившееся место. Заявку подали два прокурора — Виорика Йиргена и Юрис Юрисс. Однако на должности был утвержден Лея. Агентству LETA не удалось выяснить, почему был выбран он.

Лея собирается работать над сокращением сроков расследования и уголовного преследования, а также над улучшением качества процессуальных решений. Помимо прочего, он планирует улучшить коммуникацию прокуроров с журналистами.

Лея работает в прокуратуре с 2000 года, а с 2005 года работает в отделе расследования особо важных дел. Этот отдел уже много лет держит обвинение в самых громких коррупционных делах Латвии. Например, в деле бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича, в деле о взяточничестве в Latvenergo, деле о коррупции в Rīgas satiksmes и других делах.

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