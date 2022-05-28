"Отказалась от дымохода и гаража". Как инфляция отразилась на жизни латгальцев

Студенты Даугавпилсского университета (курс "Межкультурные отношения") получили задание, сделать репортаж о том, как инфляция отразилась на разных сторонах жизни обитателей Латгалии. Получилась очень наглядная картинка, которую портал Delfi решил опубликовать.

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"Это что же такое творится, люди стоят у границы Беларуси часами, чтобы купить гречку с солью", — недоумевает житель Краславы Николай. Сам он к родным в Витебске наведывался регулярно, очереди на КПП ему не нравятся. Но людей понимает — им как-то надо выживать, когда цены на продукты буквально взбесились, а выше минималки получают лишь редкие знакомые.

По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), показатель инфляции с апреля 2021 года по апрель 2022 года составил 13%. Это рекорд за последних 20 лет. В последний раз близкий рост цен в Латвии фиксировался в конце 2008 года, когда появились признаки диспропорций в развитии экономики, особенно на рынке недвижимости.

Цены на продукты выросли почти на 15%. Самое существенное влияние на увеличение среднего уровня цен оказали такие продукты питания как свежие овощи (+22%) и картофель (+58,6%). Подорожали сыр и творог (+23,1%). Выросли цены на хлеб (+13,7%), муку и другие крупы (+39%), а вот свинина немного подешевела (-4,6%). Транспортные расходы выросли на 22,9% в марте, а цены на топливо за год увеличились на 43,3%.

В марте в нескольких городах Латвии были повышены тарифы на тепловую энергию. Цены на природный газ и электроэнергию на биржах выросли в среднем на 60%. В итоге расходы, связанные с жильем, в Латвии увеличились на 14,5%. Не обошли ценовые напасти и Латгалию, которая зиму прошла достаточно неплохо.

Инта, Прейли

Жительница города Инта призналась, что ее привел в шок рост цен на соль крупного помола: раньше ее цена не превышала 40 центов, а теперь на прилавках магазинов она стоит по 1,90 евро. Значительно подорожал хлеб: ржаной хлеб, который стоил 0,68 евро, сейчас продается по 0,88 евро. Сильно "взлетели" ценники на масло и творог.

По наблюдениям Инты, цены в разных магазинах зачастую существенно различаются — если в одном товар подорожал, то в другом его можно купить со скидкой по доступной "старой" цене. Инта отмечает, что из-за российско-украинского конфликта некоторые товары просто исчезли с прилавков — стало сложно найти питьевую соду, российские и белорусские газеты и журналы, которые ей нравились, больше не доступны.

Инта сообщила, что заметила рост цен на отопление: "Пока стараюсь не беспокоиться — впереди теплые летние месяцы. Но, если честно, осеннего сезона жду с ужасом. Уверена, что цены будут продолжать расти".

Анна, Даугавпилс

Семья Анны состоит из двух человек. Она отмечает, что повышение тарифов и цен пока не значительно повлияло на ее жизнь, так как государство оказывает помощь — компенсирует часть суммы за отопление, а в магазинах есть акции на товары. "Сказались два года года жизни в пандемии — работа на удаленке, исключительно редкие посещения мероприятий. Нет необходимости покупать одежду и обувь в прежнем объеме", — рассуждает Анна.

Даугавпилсчанка отметила, что была готова к инфляции. Больше всего оно ощутилось в ценах на стройматериалы, стоимости строительных работ, подсолнечном масле, молочных продуктах, соли, кофе, яйцах, мясе и сладостях. На самые востребованные продукты и услуги цены подросли на 20%–70%, считает Анна.

Пока семья Анны ни от чего привычного не отказывалась — лишь уменьшить количество сладостей в своем рационе — конфет и печенья. Из чего пытается извлечь хоть какой-то позитивный вывод: жизнь без сладкого — лучше для здоровья.

"Буду планировать расходы, экономить электроэнергию, воду, своими силами выполнять строительные работы, меньше покупать деликатесов и сладостей", — делится планами экономии Анна. Главной причиной роста цен, по мнению героини, стала война в Украине, которая и впредь будет влиять на цены — они продолжат расти.

Эдгарс, Прейли

Житель Прейли Эдгарс сообщил, что на его жизнь больше всего повлияли цены на топливо: он трудится в столярной компании в другом городе и каждый день ездит на работу и с работы на личном транспорте. Он использует дизельное топливо, цена которого выросла с одного евро до 1,80 евро в течение года. "Полностью отказаться от машины нельзя, потому что до работы далеко а менять место жительства не хочу".

Чтобы сэкономить на топливе, Эдгарс стал чаще передвигаться по своему городу на велосипеде и ходить пешком. Смеется, что инфляция может иметь и положительную сторону — помогает вести здоровый образ жизни, потому что машина используется меньше.

На вопрос, как на него повлияло повышение цен на отопление, Эдгарс говорит, что живет в частном доме без центрального отопления, поэтому дрова покупает сам. Он заметил, что цены на них тоже выросли. Горожанин не верит в то, что цены в ближайшее время упадут, наоборот, считает Эдгарс, что они продолжат расти.

Людмила, Науенская волость

Людмила (48 лет) живет с мужем и дочерью в частном доме Науенской волости Аугшдаугавского края на территории природного парка "Излучины Даугавы". По наблюдениям Людмилы, за последние месяцы цены на многие товары и услуги первой необходимости возросли вдвое и втрое. Например, цена на дрова поднялась вдвое, свет пока не стал сильно дороже, потому что скачок цен произошел уже прошлой осенью. Бензин и дизтопливо прибавили в цене 50 %.

"Используем машину только для поездок на работу и раз в неделю для поездки за продуктами, — рассказывает Людмила. — У нас частный дом с печным отоплением и свое хозяйство, нам немного полегче. Но пришлось отказаться от приобретения некоторых вещей, например, от покупки нового дымохода и постройки гаража".

Повышение цен повлияло и на хозяйство Людмилы. Корма для животных подорожали на 50% — увеличились затраты на необходимые для животных продукты. Расценки на ветеринарные услуги не изменились, а вот семена и аренда техники подорожали в два раза. Увеличилась себестоимость молока и других продуктов питания, производимых из него. При продаже избытков пришлось повысить цены. Соответственно, некоторые покупатели отказались от услуг. Семья построила теплицу, чтобы обеспечивать себя свежими огурцами и помидорами.

"Большие неудобства доставляет то, что я живу на территории природного парка, — жалуется Людмила. — Нам без разрешения Vides pārvalde нельзя пилить деревья, копать пруд, строить здания на фундаменте. Свое имущество мы не можем даже продать без разрешения государства".

Рита, Прейли

Пенсионерка Рита из Прейли отметила, что теперь в магазине на ту же сумму можно купить значительно меньше товаров, чем пару лет назад. Рита экономить на питании помогает дочь Илзе, у которой с мужем есть ферма в деревне — они доставляют маме разные молочные продукты, овощи и фрукты. Сама Рита собирается в этом году разбить небольшой сад возле своего дома.

Говоря о повышении цен на отопление, Рита беспокоится, что с началом нового отопительного сезона ей придется каждый месяц отдавать значительную часть пенсии только на оплату счетов. Но больше всего на сегодня она ощущает рост цен на лекарства — отказаться от них невозможно, но в аптеках продавцы приветливы, предлагают пенсионерам разные скидки.

Женщина отмечает, что в аптеках ощущается нехватка лекарств, произведенных в России — они были подешевле. И в этом случае выручает дочь Илзе, которая эти лекарства заказывает онлайн, где они еще есть в наличии. До российско-украинского конфликта Рите присылали разные газеты из России, но сейчас их уже не доставляют. Пенсионерка считает, что в ближайшее время ничего не изменится.

Приграничная торговля



После 15 апреля, когда Беларусь ввела безвизовый режим, поток людей и машин через пропускные пункты в Латгалии увеличился в несколько раз. Несмотря на призыв МИД не ездить — опасно. Кто-то отправился навестить родных и близких, но подавляющее большинство — за более дешевыми продуктами, чтобы хоть как-то компенсировать стремительный рост цен, ударивший по самому небогатому региону Латвии особенно сильно.

Увы, к моменту открытия безвизового режима правительство Беларуси ввело и постановление "О защите внутреннего рынка" для стабилизация ситуации на потребительском рынке и обеспечения национальной продовольственной безопасности. Установили запрет на вывоз физическими лицами за пределы таможенной территории ЕАЭС таких продуктов как, мука пшеничная (более 2 кг) крупы (гречневая, рисовая, овсяная, манная, перловая, пшено, макаронные изделия) более 1 кг. Под ограничение попали соль, сахар и растительное масло. Так же лимиты в три банки установили для консервов рыбных и молочных продуктов (за исключением консервов для детского питания).

Правительство Беларуси запретило приобретать для частных нужд нефтепродукты и вывозить топливо в объемах больших, чем необходимо для работы транспортного средства. Постановление моментально отразилось на жителях приграничной территории Латвии, которые занимались перепродажей товаров белорусского производства — из-за жестких ограничений на объемы это стало невыгодным. Многие продавцы отказались от поездок в Беларусь и нашли альтернативу в Польше. Другие поменяли ассортимент продуктов и перепродают исключительно лекарства, косметику, сладости и детское питание.

При этом латвийские власти настоятельно рекомендуют гражданам не посещать соседнюю страну из-за военной ситуации на территории Беларуси и Украины. (С правилами о ввозе и вывозе товаров с Республики Беларусь можно ознакомиться здесь). С учетом того, что невакцинированным для въезда в Беларусь нужно сдавать платный PCR- тест и платить за въезд в страну, эти поездки оказались не так уж выгодны.

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Эксперты сообщают, что инфляция достигнет своего пика ближе к середине года, Swedbank прогнозирует, что средняя инфляция в Латвии составит около 10% в 2022 году, но снизится до 3.5% в 2023 году. В интервью передаче "Сегодняшний вопрос" на LTV депутат Сейма Юрис Пуце предложил при росте инфляции до 15% обсудить изменения ставок налога на добавленную стоимость (НДС) в краткосрочной перспективе, чтобы "поглотить рост цен для достаточно большой части общества".

Министр финансов Латвии Янис Рейрс категорически против такого предложения, по его версии государство должно помогать только нуждающимся,а увеличение налоговых сборов дает возможность это делать в обстоятельствах, когда число малоимущих может резко вырасти.