Откройте, к вам инспектор: cтройуправа проверит состояние рижских многоэтажек
Foto: F64

Рижское строительное управление в этом году планирует проверить техническое состояние 40 столичных многоэтажных домов четырех самых распространенных в столице серий. И не только самих зданий, но и квартир. Если жильцы откажутся пускать инспекторов в свое имущество, придется прибегать к помощи правоохранительных органов, сообщает портал Rus. lsm.lv со ссылкой на программу "Сегодня вечером" Русского вещания LTV7.

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"Мы выбрали, по нашему мнению, четыре проблематичные серии многоквартирных, многоэтажных домов: 119-ю, 464-ю, 467-ю и 602-ю. Из каждой серии отобраны по 10 домов, то есть всего 40 домов, это около 1500 квартир. Нас интересует техническое состояние зданий, и мы планируем провести обследование всех этих квартир, чтобы понять их состояние в общем, сколько сделано незаконных перестроек и какие еще есть проблемы", — рассказал представитель Рижского строительного управления Эдгарс Бутанс.

Если внутри квартиры будет найдена незаконная перестройка, владельцев могут попросить ее устранить или легализовать.

Обследование домов и квартир планируется начать, как только улучшится эпидемиологическая ситуация в Латвии. Жильцы домов о проверке будут заранее оповещены.

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