Откройте, к вам инспектор: cтройуправа проверит состояние рижских многоэтажек

Рижское строительное управление в этом году планирует проверить техническое состояние 40 столичных многоэтажных домов четырех самых распространенных в столице серий. И не только самих зданий, но и квартир. Если жильцы откажутся пускать инспекторов в свое имущество, придется прибегать к помощи правоохранительных органов, сообщает портал Rus. lsm.lv со ссылкой на программу "Сегодня вечером" Русского вещания LTV7.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Мы выбрали, по нашему мнению, четыре проблематичные серии многоквартирных, многоэтажных домов: 119-ю, 464-ю, 467-ю и 602-ю. Из каждой серии отобраны по 10 домов, то есть всего 40 домов, это около 1500 квартир. Нас интересует техническое состояние зданий, и мы планируем провести обследование всех этих квартир, чтобы понять их состояние в общем, сколько сделано незаконных перестроек и какие еще есть проблемы", — рассказал представитель Рижского строительного управления Эдгарс Бутанс.

Если внутри квартиры будет найдена незаконная перестройка, владельцев могут попросить ее устранить или легализовать.

Обследование домов и квартир планируется начать, как только улучшится эпидемиологическая ситуация в Латвии. Жильцы домов о проверке будут заранее оповещены.