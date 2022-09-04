Открыт сезон охоты на лосей и благородных оленей

С 1 сентября в Латвии официально открыт сезон охоты на лося и благородного оленя.

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На лосей охота разрешена до 31 декабря, на взрослых самцов благородного оленя - до 15 февраля, на самцов благородного оленя до двухлетнего возраста (так называемые "шписеры") - до окончания охотничьего сезона, 31 марта. Охота на самок благородных оленей разрешена до 31 января, а на телят - до 31 марта.

По оценкам Государственной лесной службы, численность лосей в Латвии в настоящее время составляет примерно 21 000 особей. При этом количество лосей на территории Латвии уменьшается.

В предыдущий охотничий сезон был убит 6521 лось, что составило 77% от разрешенного количества. Квота для охотников на охотничий сезон-22/23 составляет 7810 лосей.

1 сентября начался и сезон охоты на взрослых самцов благородного оленя, он продлится до 15 февраля. Согласно изменениям в Правилах охоты, с 15 августа до 31 марта разрешена охота на самцов до двухлетнего возраста. Это сделано для смягчения ущерба, наносимого оленем сельскохозяйственным и лесным культурам.

По оценке Государственной лесной службы, в Латвии обитает около 71 000 благородных оленей. В настоящее время рост популяции благородного оленя в стране остановился.

За весь прошлый сезон охотниками было добыто 24 047 благородных оленей, что составляет 84% от допустимого количества. На сезон-22/23 квота для охотников составляет 31 504 оленя.