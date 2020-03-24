Открыта горячая линия для вопросов о Covid-19

Вопросы о коронавирусе и объявленной в связи с его распространением чрезвычайной ситуацией теперь можно задавать по телефону 8345. Горячую линию открыла Госканцелярия в сотрудничестве с компанией Tet, сообщает LETA.

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"Главная задача — помочь жителям лучше ориентироваться в информации, связанной с Covid-19, и понимать, в какое учреждение обращаться за помощью", — объяснили в Госканцелярии.

Звонки по номеру 8345 принимаются со вторника, 24 марта. Говорить можно и по-латышски, и по-русски, главное, чтобы абонент находился на территории Латвии.

Операторы будут давать ответы на самые часто задаваемые вопросы. Если вопрос будет вне компетенции оператора, тот соединит звонящего с ответственным учреждением, где ему смогут дать более детальную информацию.

Количество операторов планируется увеличивать, а пока что звонящих просят отнестись с пониманием к тому, что, возможно, соединения придется некоторое время подождать. Госканцелярия напоминает, что основные ответы на вопросы можно получить и в интернете, на сайте www.covid19.gov.lv.