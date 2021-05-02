Открыта запись на прививку от Covid-19 для подавших заявку в апреле и марте
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С сегодняшнего дня 31 874 человека, зарегистрированных на сайте "manavakcina.lv" в марте и апреле, имеют возможность выбрать место и время вакцинации от Covid-19, сообщили в Минздраве.

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30 апреля выбор места и времени вакцинации был открыт для 40 222 человек, записавшихся на прививку в феврале.

Чтобы выбрать место и время вакцинации, нужно зайти на сайт "manavakcina.lv" и выбрать любое ближайшее место вакцинации, где открыто время вакцинации или запись. Количество этих мест со временем будет увеличиваться.

На следующие три недели можно выбрать более 24 000 записей на прививку по всей Латвии. Количество записей зависит от количества имеющихся вакцин.

Возможность выбора места и времени вакцинации уже предоставлена людям из открытых приоритетных групп.

Как сообщалось, в майские праздники в центрах вакцинации планируется использовать до 19 000 доз вакцины.

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LETA

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LETA

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