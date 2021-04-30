Открытие террас было уступкой - НКП и оппозиция могли отменить ещё больше ограничений

Принятое в четверг решение Сейма открыть террасы ресторанов и кафе было уступкой коалиции перед Новой консервативной партией (НКП), чтобы та вместе с оппозицией не проголосовала за ещё более существенную отмену ограничений, сообщает LETA, ссылаясь на разговоры с депутатами Сейма. Ранее правительство договорилось не пересматривать ограничения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

27 апреля правительство решило установить двухнедельный мораторий на пересмотр эпидемиологических ограничений из-за роста заболеваемости Covid-19. Однако уже спустя несколько дней Сейм проголосовал за открытие террас кафе и ресторанов с 7 мая. Глава правительства Кришьянис Кариньш (Новое Единство) болезненно воспринял решение парламента, указав, что Сейм решил “идти своей индивидуальной дорогой”.

Депутат от “Нового Единства” Арвилс Ашераденс рассказал агентству LETA, что политики НКП подали “массивные поправки” для отмены многих ограничений, игнорируя решение правительства. Они могли этого добиться при помощи голосов оппозиции. “В этот момент нам надо было решить очень тяжелый вопрос - как действовать? Так как с голосами оппозиции можно было добиться отмены ограничений. Поэтому мы договорились о компромиссе, к которому фактически принудил один из партнеров коалиции”, - объяснил политик.

Сам Ашераденс уверен, что решение об отмене ограничений надо оставить в ведении специалистов медицины, так как “именно им надо будет бороться за жизни людей, если слишком быстрая отмена ограничений в очередной раз повысит число госпитализированных пациентов Covid-19”.

Депутат партии “Развитие/За!” Мария Голубева указала, что коалиции не хватало голосов, чтобы оставить решение правительства неизменным. Она также подчеркнула, что была очень реальная возможность, что НКП вместе с оппозицией добьются отмены ряда ограничений. “Это было минимальное послабление, которое могло удержать остальные ограничения”, - сказала политик.

Председатель фракции НКП Юрис Юрашс в разговоре с агентством LETA указал, что Сейм “не является продолжением Кабинета министров”, который автоматически утверждает все решения правительства. Однако Юрашс не согласен с тем, что голосование Сейма можно трактовать как недоверие правительству. Он сказал агентству, что ответственная комиссия Сейма не услышала основанных на данных аргументов в пользу того, что открытие террас и возобновления обучения езде на мотоциклах приведет к росту заболеваемости Covid-19. По мнению политика, лучше “управлять рисками, чем смотреть, как жители игнорируют ограничения”.

Глава Национального объединения Райвис Дзинтарс подчеркнул, что Сейм корректирует решения правительства и в других вопросах, например, во время утверждения бюджета. По его мнению, в отдельных случаях Сейм - это единственное место, где возможно исправить ошибки, а ограничение на работу террас было нелогичным.