Отмена часовых билетов ударила по кошельку рижан

Часовые билеты, которые помогали сэкономить людям, платящим за проезд в рижском общественном транспорте полную цену, теперь отменены. Такой билет по рабочим дням (за 1,15 евро) и по выходным (60 центов) давал возможность владельцам Карты рижанина в течение одного часа воспользоваться несколькими видами транспорта, и таким образом потратить лишь одну поездку вместо двух, отмечает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Службу новостей Латвийского радио-4.

Для многих рижан отмена часовых билетов стала сюрпризом, поскольку до 4 апреля их еще можно было приобрести.

В Rīgas satiksme уверяют, что насчет часовых билетов не принималось отдельного решения: данные льготы для рижан были отменены вместе с остальными, просто чисто технически ввести изменения сразу же было невозможно.

"Об этом было сообщено в тот же момент, поскольку, как мы уже говорили, были отменены все льготы. Для рижан часовые билеты тоже считаются льготными, и во время ЧС… отменены все льготы, кроме инвалидов I и II группы, детей до 6 лет, полицейских, педагогов и медперсонала города Риги", — отметил представитель компании Виктор Закис.

Пенсионеры, лишившиеся льгот, также не могут купить часовые билеты, чтобы хоть как-то сэкономить на проезде. Некоторые из них не видят смысла в отмене льгот, поскольку в период эпидемии коронавируса пользуются транспортом только при крайней необходимости.

Некоторые пожилые люди также опасаются, что политики из-за кризиса могут не только не вернуть им льготы, но и "взяться" за пенсии.

"Пенсионеры интересуются, не грозит ли сокращение пенсий. В течение года на пенсии расходуется более 2 млрд евро, и это практически четвертая часть государственного бюджета. Так что политики могут и такое придумать", — отметил почетный председатель Федерации пенсионеров Андрис Силиньш.