Отмена комендантского часа. Гиргенс рассказал, куда перебросят полицейских
Foto: Sintija Zandersone/LETA

К ограничениям из-за Covid-19 и их контролю следует больше подходить на региональном уровне, уделяя наибольшее внимание регионам с более высоким уровнем заболевания, заявил в интервью Латвийскому радио министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

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В настоящее время правительство обсуждает применение регионального принципа к возобновлению очного обучения, но министр внутренних дел считает, что такой принцип следует применять более широко, чтобы система ограничений была более эффективной.

Гиргенс сказал, что и отказ от комендантского часа по выходным направлен на то, чтобы полиция могла работать более целенаправленно и эффективно над контролем ограничений.

Полицейские силы, контролирующие ограничения по Covid-19, теперь будут переброшены туда, где есть наибольшие риски — транспорт, торговые центры, общественные места в то время, когда люди социально активны.

Министр считает, что следующим шагом со стороны правительства должно стать "решение транспортных вопросов", чтобы людей было еще меньше. Гиргенс по-прежнему полагает, что следует возобновить услуги красоты и разрешить занятия спортом в помещениях с точными ограничениями.

Гиргенс добавил, что правительство увеличило до 75% надбавки для сотрудников системы внутренних дел, работающих под контролем ограничений по Covid-19, так что финансовый вопрос можно считать решенным.

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LETA

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LETA

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