Отменено празднование 9 мая у Памятника освободителям в Риге

Представители организации 9maijs.lv сообщили DELFI, что в этом году из-за действующей в Латвии чрезвычайной ситуации праздничные мероприятия 9 мая, традиционно проводившиеся в Риге у Памятника освободителям в Пардаугаве, отменены.

"Сейчас мы разрабатываем концепцию прямого эфира в Facebook. Очень хочется, чтобы у латвийцев была возможность вспомнить, как мы собирались вместе 9 мая в предыдущие годы, услышать поздравления с Юбилеем Победы от наших местных деятелей культуры", — пояснили в 9maijs.lv.

В свою очередь в Даугавпилсе, как пишет Rus.Lsm.lv, местное отделение Русской общины Латвии все еще планирует провести мероприятия, посвященные 75-летнему юбилею победы над нацистской Германией. "Формат, конечно же, будет не таким, как в течение многих лет. Все пройдет с учетом условий чрезвычайной ситуации, закон мы не нарушим", — заверили в общине.

"У нас сейчас идет мозговой штурм. Мыслей много, конечного результат пока нет. Точно могу сказать — праздник состоится, но как он будет проходить, пока не знаю. Есть идея создать фильм, основанный на праздничных мероприятиях прошлых лет, и распространить его по социальным сетям. Есть инициатива рассылать по почте георгиевские ленточки. Может быть, попробуем организовать автопробег — ветеранов посадим в машины, чтобы они могли проехать мимо мемориала в парке Дубровина", — поделился соображениями председатель Даугавпилсского отделения общины Алексей Васильев.

Чрезвычайная ситуация в Латвии была объявлена 12 марта и вступила в силу 13 марта. Особое положение должно было завершиться 14 апреля, но эпидемиологи, инфекционисты и политики сошлись на том, что на данный момент лучше продлить ЧС еще на месяц. В итоге чрезвычайная ситуация будет в силе до 12 мая.