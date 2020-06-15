Отменено празднование Лиго на набережной и на Дзегужкалнсе

В этом году, чтобы избежать большого скопления людей и выполнить все требования дистанцирования, не будет проводиться традиционный Травяной рынок на Домской площади и празднование Лиго на набережной 11 ноября и на Дзегужкалнсе, сообщила порталу Delfi представитель Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде.

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В этом году в ожидании вечера Лиго и Янова дня рижан приглашают порадоваться летнему цветению в рижских садах и парках, на пляже Луцавсалы, на берегу Кишэзерса, в Межапарке, а также принять участие в различных мероприятиях, которые организуют учреждения культуры, — посетить выставки, послушать концерты в прямом эфире в интернете и на площади Ливов.

Но традиционными мелодиями и ритуалами летнего солнцеворота сможет насладиться каждый, ведь 12 фольклорных коллективов Центра культуры Ritums подготовили особую праздничную программу Jāņugunis, которая в виртуальном виде будет подарена каждому слушателю. Запись концерта будет доступна в интернете 19 июня в 16.00, а через день — на аккаунтах Центра культуры Ritums в социальных сетях, в том числе, и на Youtube.

В двух центрах культуры открыты выставки. В Центре культуры Iļģuciems можно познакомиться с керамическими работами участников студии Ceplis, название выставки — Jāņu dienu sagaidot. А в Центре культуры Ritums (ул. Яуниела 29А) открыта выставка Rotā, saulīt, Rotā, на которой представлены работы участников студии Rota.

Так как в этом году празднования Лиго на набережной 11 ноября не будет, то Рижское самоуправление предлагает каждому 19 июня погрузиться в праздничную атмосферу, посмотрев видеозапись мероприятия прошлого года Līgosim Krastmalā! Pirms 100 gadiem Daugavmalā… — большой концерт шуточных песен Раймонда Паулса "Viena tante teica", на www.facebook.com/ligosimkrastmala.

В пятницу, 19 июня, с 18.00 до 20.00 в саду Центра культуры Mazā ģilde состоится мероприятие Skani droši, Līgo dziesma!. Традиционные песни Лиго исполнит женская фольклорная группа Vilcenes. Следует отметить, что с целью соблюдения мер безопасности вход в сад будет закрыт, слушать концерт можно будет с площади Ливов.

В свою очередь, Дворец культуры Ziemeļblāzma 22 июня в 19.00 приглашает желающих на мастер-класс по плетению венков, который проведет флорист Расма Исаева. Билеты на мастер-класс можно приобрести в информационном центре Дворца культуры Ziemeļblāzma, в кассах Biļešu paradīze и на www.bilesuparadize.lv.

Праздничную атмосферу в городе будет создавать и художественный объект Врата почета. В дни летнего солнцеворота на Вратах почета будет показан рассказ Mans zelts ir manas tradīcijas, посвященный одной из самых древних народных традиций — банному делу. Баня в старину считалась святилищем, где уходит все злое и приходит все хорошее. В честь праздника город украшен флагами с латышским орнаментом — знаком Солнца, символизирующим вечное движение, силу жизни, свет и гармонию. На больших стендах в городе размещены плакаты Рейниса Хелманиса, в дизайне которых использовались стилизованные элементы народных танцев.

В ожидании праздника можно будет посетить и рынки ремесленников. С 17 до 20 июня рынок Лиго будет работать в Калнциемском квартале. В пятницу, 19 июня, в Верманском парке откроется рынок Gabaliņš Latvijas Līgo!, а 20 июня за покупками можно будет прийти на рынок ремесленников на Агенскалнском рынке. Праздничная атмосфера будет царить и на Имантском рыне, и на Рижском Центральном рынке.