Отменить Пушкина? Подкаст "Стакан наполовину": что происходит с русской культурой в Латвии

Можно ли "отменить" русскую культуру — и происходит ли это в современной Латвии? Как вообще взаимодействуют культура, власть и политика? Что делать творческому человеку — обслуживать власть, противостоять власти или пытаться не замечать ее? В третьем выпуске подкаста "Стакан наполовину" Данута Дембовская обсуждает эти вопросы с писателем Алексеем Евдокимов и культурологом, профессором Денисом Хановым.

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Политика все активнее вторгается в культурное пространство, меняет названия улиц и сносит памятники, определяет, на каком языке давать спектакли. Из-за военного вторжения России в Украину "отмена русской культуры" стала трендом.

Что такое "русская культура" в Латвии? А "советская" культура — это часть русской?

Что происходит с русской культурой в Латвии? Видим ли мы признаки маргинализации?

Две русских культуры: официальная (и пропагандистская) от российского государства и эмигрантская, "в изгнании".

Какие перспективы у "официальной" (и пропагандистской) культуры от российской культуры в Латвии? И что будет происходить с культурой "в изгнании"?

Обо всем этом в подкасте "Стакан наполовину" с Данутой Дембовской говорят культуролог, профессор Латвийской Художественной академии Денис Ханов и писатель, лауреат российской премии "Национальный бестселлер", автор книги "Рига. Ближний Запад или Правда и мифы о русской Европе" Алексей Евдокимов.

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