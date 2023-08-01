Отобрана только половина: НВС начало обучение резервистов

Пять мобилизационных центров в Риге, Салдусе, Екабпилсе и Гулбене начали обучение резервистов, чтобы отработать на практике и усовершенствовать порядок призыва граждан Латвии в вооруженные силы в кризисной ситуации. Об этом сообщает программа Латвийского радио 4 "Домская площадь".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

77 добровольцев, подавших заявление на курс начальной военной подготовки резервистов, будут обучаться основным военным навыкам до 20 августа, после чего примут военную присягу и будут зачислены в запас Национальных вооруженных сил Латвии.

Представитель Национальных вооруженных сил Латвии, майор Эрик Мартынов отметил, что такое обучение резервистов проходит ежегодно, чтобы латвийские вооруженные силы могли быстро реагировать на возможные вызовы.

"Армии нужно находиться в постоянной готовности. Мы тренируем своей персонал, обыгрываем ситуации, которые могут случиться в кризисный период, отрабатываем способы мобилизации людей для защиты государства", — пояснил он.

Добровольцы, подавшие заявление на курс начальной военной подготовки резервистов, будут переведены из мобилизационных пунктов в Алуксненское пехотное училище, где пройдут обучение основным военным навыкам.

"Прием заявок проходил в течение трех месяцев. Мы, конечно, проверяли претендентов, поскольку на подготовку резервистов могут претендовать только граждане Латвии от 18 до 55 лет, имеющие основное образование, не судимые. Потом были созданы пять мобилизационных центров по всей Латвии – это места сбора, где мы проверяем будущих резервистов, выдаем им обмундирование и дальше направляем для обучения в Алуксне", — указал Мартынов.

На подготовку резервистов могут претендовать не только мужчины, но и женщины. Одно из основных условий – хорошее здоровье и физическая форма. Эрик Мартынов отметил, что в этом году из общего количества заявителей была отобрана только половина претендентов.

"Общее количество подавших заявки было более ста пятидесяти человек. Но в результате фильтрации, проверки по базе данных и по медицинским параметрам было отобрано только семьдесят семь призывников для прохождения обучения резервистов. Они и направлены в Алуксне", — пояснил представитель НВС.

Эрик Мартынов рассказал, что в течение трех недель во время основного курса военной подготовки в Алуксненском пехотном училище резервисты приобретут базовые военные навыки как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях обучения. Они будут изучать различные предметы, в том числе нормативные акты.

"Во время обучения они овладеют минимальными навыками военной подготовки - это боевая стрельба, навыки связи, топография, ориентирование на местности, выживание в лесу и другое", — рассказал Мартынов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Во время военной подготовки резервисты будут находиться на действительной службе, иметь статус солдат, и время обучения будет засчитываться в их выслугу лет. Им будет предоставлено жилое помещение в казарме или в полевых условиях — в палатке, а также обмундирование и необходимое снаряжение.

Также резервистам будет выплачиваться компенсация за каждый день военной подготовки, начиная с 41,75 евро в день. Кроме того, резервисты будут получать солдатское довольствие, которое составляет 14,00 евро в день.

После успешного прохождения курса подготовки резервисты примут солдатскую присягу, получат удостоверение солдата запаса, мобилизационное задание и будут зачислены в запас вооруженных сил — в статусе военнослужащего запаса.

"Этот статус означает, что резервист будет прикреплен к определенному военному подразделению. Конечно, это будет военное подразделение, находящееся недалеко от места жительства, чтобы ему легче было добраться во время учений. После этого он ежегодно будет приглашаться на военные сборы. В случае, если резервист не явится на эти учения, то по закону мы можем его раз в четыре года призвать в принудительном порядке", — отметил Мартынов.

Он добавил, что после окончания обучения резервисты могут продолжить учебу и стать профессиональными военными. Некоторые из нынешних резервистов уже изъявили такое желание.