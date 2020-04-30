Отопление в Риге начнут отключать на неделю раньше, чем планировалось

Муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks объявило, что пересмотрело изначальный прогноз и начнет постепенное отключение централизованного отопления на неделю раньше — уже с 5 мая, а не с 11, как сообщалось ранее. Планируется, что отопительный сезон будет полностью завершен уже к 10 мая.

Во время весенней переменчивой погоды, когда дневная температура может превышать +10 и больше градусов, а ночью снизиться до 0, автоматизированная система теплоснабжения в многоквартирных домах обеспечивает автоматическую регулировку подачи тепла в зависимости от колебаний наружной температуры, таким образом дома в весенний сезон не перегреваются и тепловая энергия на отопление расходуется только в необходимом количестве, поддерживая комфортную температуру в квартирах.

Если у вас возникает подозрение, что автоматизированная отопительная система не функционирует в соответствии с колебаниями наружной температуры, просьба сообщить об этой проблеме, позвонив на бесплатный номер телефона Siltumserviss Rīga 80000610, или заполнив форму заявки на сайте www.siltumserviss.lv, или позвонив на информативный номер телефона RNP 8900 в рабочие дни с 8.00 до 20.00.